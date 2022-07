Basket Jesi Academy, ecco la nuova società

JESI – Ricreare l’entusiasmo attorno alla pallacanestro. Questo è l’obiettivo dei nuovi soci di Basket Jesi Academy, la società che raccoglie il testimone dell’Aurora Jesi per disputare il campionato di serie B.

«Raccogliendo il grido di allarme dell’Aurora basket in difficoltà nel poter proseguire con programmi ambiziosi – scrive la Basket Jesi Academy -, abbiamo deciso di subentrare come Basket Jesi Academy nella gestione della prima squadra attraverso un’operazione di acquisizione del diritto alla partecipazione del prossimo torneo di serie B nazionale. Abbiamo atteso il perfezionamento dell’operazione che necessitava di un’autorizzazione da parte della FIP prima di renderla pubblica e, ora che tutto è stato ratificato, siamo pronti ad investire energie e risorse per garantire un futuro certo e duraturo alla pallacanestro jesina. Acquisiamo il titolo sportivo di una società protagonista nell’ultimo quarto di secolo in serie A2 e iniziamo a lavorare per ricreare l’entusiasmo che ha caratterizzato la cavalcata fino alla serie A con il marchio Sicc, proseguita grazie all’impegno costante di sponsor appassionati e coinvolti. Per dare continuità alla storia del basket jesino abbiamo allestito una squadra molto competitiva in cui gli sportivi potranno identificarsi, tornando a gremire i gradoni del PalaTriccoli. Collaboreremo con l’Aurora basket e saremo punto di riferimento per i loro giovani, Ci presenteremo alla città alla ripresa dell’attività perché stiamo raccogliendo ulteriori disponibilità di soci che hanno manifestato la volontà di far parte della neonata Basket Jesi Academy».

Farà parte della società anche l’Ing. Ciaccafava, già title sponsor come General Contractor, con una partecipazione societaria importante, «in quanto crede nel nostro progetto, nella nostra storia professionale, e nell’affidabilità di lungo periodo per riportare insieme Jesi ai massimi livelli. È nostra intenzione programmare un incontro/conferenza con la stampa e le Istituzioni locali per illustrare i nostri progetti dando appuntamento il giorno 29 p.v. presso una location che vi sarà comunicata nei prossimi giorni. Forza Jesi».

La Basket Jesi Academy si è iscritta nel registro imprese delle Marche con il 70% del capitale sociale (10 mila euro) di proprietà della Primecom di Chieti (amministratore è Massimiliano del Conte), e appunto il 30% a Daniele Cacciafava, titolare della General Contractor. Amministratore unico della new Basket Jesi Academy sarà Andrea Villani.