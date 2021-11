Vittoria netta per i padroni di casa contro la The Supporter. 92-66 il punteggio finale, maturato principalmente nel terzo quarto

ANCONA – Il derby è di Ancona. Il Campetto basket affossa la The Supporter Jesi 92-66. La scossa del nuovo allenatore arancioblu non produce i frutti sperati. Vince la squadra più forte, che nel secondo tempo dilaga, approfittando delle solite amnesie al rientro dagli spogliatoi dell’Aurora.

Primo tempo abbastanza equilibrato, con la Luciana Mosconi che prende immediatamente le misure agli avversari accumulando un buon vantaggio già nella seconda frazione. Pausa lunga e il terzo quarto è 21-7 per i dorici. Margine che Rizzitiello e compagni non riescono più a colmare, nonostante i tentativi. Finisce come da pronostico. Ancona resta ai vertici della classifica, la The Supporter sul fondo.

Luciana Mosconi Ancona – The Supporter Jesi 92-66 (22-19, 27-18, 21-7, 22-22)

Luciana Mosconi Ancona: Alberto Cacace 21 (10/10, 0/2), Simone Centanni 13 (3/6, 2/4), Tommaso Minoli 13 (2/3, 3/4), Thomas Aguzzoli 13 (4/6, 1/2), Simone Pozzetti 12 (2/6, 2/6), Andrea Quarisa 11 (3/10, 0/0), Yannick Giombini 9 (2/4, 1/1), Lorenzo Panzini 0 (0/0, 0/4), Alessio Zandri 0 (0/0, 0/1), Francesco Carboni 0 (0/0, 0/0), Edoardo Anibaldi 0 (0/0, 0/0), Federico Ponzella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 44 15 + 29 (Andrea Quarisa 12) – Assist: 19 (Lorenzo Panzini 7)

The Supporter Jesi: Mattia Magrini 19 (2/3, 4/8), Massimiliano Ferraro 13 (5/7, 1/4), Mirko Gloria 8 (3/10, 0/0), Matteo Fioravanti 7 (1/3, 1/6), Giorgio Calvi 6 (3/3, 0/0), Matteo Fabi 5 (0/2, 1/5), Daniele Cocco 5 (2/2, 0/0), Nelson Rizzitiello 3 (0/0, 1/3), Antonio Valentini 0 (0/0, 0/4), Rezart Memed 0 (0/1, 0/1), Alex Ginesi 0 (0/0, 0/2), Giacomo Moretti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Mirko Gloria 13) – Assist: 11 (Mirko Gloria 3)