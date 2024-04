Basket B2, al via i Playoff

Sono cinque le marchigiane, che su otto squadre, si contenderanno la promozione diretta in Serie B Nazionale. Si inizia con i quarti di finale, l'8 maggio per Gara 1

ANCONA – Fase ad orologio: game over. Iniziano i Playoff. Terminate le fasi Play-In Gold, Play-In Silver e Playout, con le marchigiane salve in quest’ultime due, e con l’Attila vincente di quella “argentata”, il focus ora si sposta sul tabellone Playoff. Nello specifico, ad entrare nella griglia tennistica, con in palio la promozione in Serie B Nazionale, sono: Halley Informatica Matelica, Ferentino, Italservice Loreto Pesaro e Goldengas Senigallia nella parte sinistra, Bramante Pesaro, Supernova Fiumicino, Attila Jr. Porto Recanati e Virtus Roma nella parte destra.

Al via l’8 maggio, Gara 1 si giocherà in casa della meglio qualificata nel Gold, Gara 2, prevista per il 12 maggio, a parti invertite mentre, l’eventuale bella, il 15 maggio sempre in casa di chi ha ottenuto un piazzamento migliore. Stesso discorso per la semifinale con le date fissate il 19, il 22 ed eventualmente il 26 maggio. La Finalissima segue di pari passo il resto dei Playoff: Gara 1 il 2 giugno, Gara 2 il 5 giugno, Gara 3 il 9 giugno. La vincente, come già detto, strapperà il pass per il balzo di categoria. La perdente, invece, si giocherà la possibilità di salire contro la perdente della finale del Playoff Sud.