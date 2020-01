Aurora Jesi impegnata a Ozzano nell’infrasettimanale

Gli arancioblu, ancora in emergenza, sono attesi da un match difficile in Emilia Romagna. Coach Marcello Ghizzinardi: «Lucidità e pazienza per provare a prendere i due punti»

JESI – Nemmeno il tempo di festeggiare il bel derby vinto a Senigallia, che l’Aurora Jesi prepara i borsoni e sale in autobus direzione Ozzano. Un match difficile quello di domani, mercoledì 29 gennaio, contro una squadra che all’andata riuscì a violare l’Ubi Banca Sport Center di due punti. Gli arancioblu, ancora privi di Micevic e di capitan Casagrande, proveranno in tutti i modi a restituire lo “sgarbo”.

«Domenica scorsa a Senigallia, c’è da dire, abbiamo iniziato male, sbagliando approccio e ritmo, prendendo conclusioni affrettate e incassando immediatamente un parziale sfavorevole – afferma coach Marcello Ghizzinardi –. Da inizio terzo quarto, però, siamo andati meglio, avevamo anche preso l’inerzia, ma un paio di palloni sprecati ce l’hanno fatta riperdere. Il meglio lo abbiamo dato alla fine: nel quarto quarto, infatti, siamo andati molto bene, abbiamo attaccato e difeso efficacemente riprendendo il pallino del gioco e conquistando due punti davvero importanti».

Altra partita, altra storia. «Il match contro Ozzano sarà una partita particolare, arriva soltanto tre giorni dopo Senigallia in infrasettimanale e domenica prossima si rigiocherà ancora: in tempi così ristretti ci sono molte variabili, bisogna vedere anche le energie rimaste – sottolinea Ghizzinardi –. Cosa mi aspetto? Una partita probabilmente più lenta del solito, ma di sicuro molto tirata. Dordei e compagni in casa hanno sempre fatto bene, la differenza del loro rendimento tra casa e trasferta è evidente, specie in questo periodo. È una partita dove ci giochiamo tanto ma che va affrontata con estrema lucidità e pazienza: pur con questa importanza, rimane soltanto la quarta giornata di ritorno. Quel che sarà fondamentale, ripeto, è affrontarla con consapevolezza ma con tranquillità e lucidità».

Palla a due programmata per le ore 21 di mercoledì 29 gennaio al Pala Arti Grafiche Reggiane di Ozzano nell’Emilia (Bo); ad arbitrare saranno i signori Marco Attard di Firenze e Guido Monciatti di Siena.