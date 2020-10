Aurora Jesi sfortunata, si ferma Nelson Rizzitiello

L'arancioblu si è infortunato in allenamento. Potrebbe restare fuori dal parquet per 3, 4 mesi. Nei prossimi giorni, gli approfondimenti clinici

JESI – Non c’è pace per l’Aurora Jesi targata Circle Project The Supporter. Ancora infortuni, come lo scorso anno. Ieri, in allenamento, è toccato purtroppo a Nelson Rizzitiello. Rischia di restar fuori dal parquet per quattro mesi.

«L’Aurora Basket comunica che l’atleta Nelson Rizzitiello, a seguito di un contatto di gioco fortuito con un compagno, ha riportato la frattura a decorso longitrudinale a partenza dal piatto tibiale della gamba sinistra – si legge nella nota stampa della società amministrata da Altero Lardinelli -. Modalità di gestione dell’infortunio (da valutare anche l’eventuale coinvolgimento delle strutture capsulo legamentose) e prognosi verranno stilati all’esito di un consulto medico con l’ortopedico di fiducia Matteo Pavan che sottoporrá nei prossimi giorni Nelson ad un intervento chirurgico di osteosintesi. La società esprime un ringraziamento particolare al Dott. Passarini per la disponibilità manifestata che ha consentito una tempestiva diagnosi dell’infortunio. A Nelson va l’in bocca al lupo di tutto lo staff e dell’intera famiglia dell’Aurora basket per un pieno e completo recupero».

Domani, intanto, domenica 11 ottobre, gli arancioblu tornano all’Ubi Banca Sport Center per l’appuntamento di Supercoppa contro la Pallacanestro Senigallia. In ossequio alle normative anti Covid, si è deciso di non aprire al pubblico il palas di via Tabano. Per venire incontro alle esigenze dei propri tifosi e di quelli senigalliesi verrà garantita la possibilità di seguire il match in diretta sul canale youtube Aurora Basket Jesi.