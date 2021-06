Aurora Jesi, riconfermato il lungo Daniele Cocco

JESI – L’Aurora Basket conferma Daniele Cocco anche per la stagione 2021/2022. Il lungo di Chieti prolunga il legame con la The Supporter e rappresenta un’importante pedina per il back-court a disposizione di coach Meneguzzo.

Nato e cresciuto a Chieti, Cocco è un 4/5 di 195 centimetri dalla mano educata. Dopo l’inizio del suo percorso cestistico intrapreso nella sua città, Daniele si sposta di pochi chilometri trasferendosi a Pescara dove, oltre a proseguire il percorso di crescita a livello senior, incrocia la via dell’Aurora nel campionato Under 18: è proprio nella massima competizione giovanile che Cocco si mette in luce, entrando nella top 10 sia per punti che per rimbalzi, con la perla della partita proprio a Jesi conclusa con 32 marcature personali e 22 carambole (di cui 13 in attacco). Inutile dilungarsi troppo, invece, sulla scorsa stagione. Sin dall’inizio, Cocco si è dimostrato un gran lavoratore e una pedina sempre più preziosa, portando sempre il suo contributo e regalandosi serate bellissime come contro Montegranaro o le due partite casalinghe con Rieti: i 12 punti in gara-3 e i 14 con quella super-schiacciata in gara-4 rimangono le immagini più belle per un ragazzo sempre più incisivo e importante.

Tutte queste caratteristiche, sicuramente, unite all’energia, la durezza daranno ancora una gran mano, in allenamento come in partita, in un’annata dove sicuramente avrà ancora più spazio.

«Sono molto contento della riconferma di Daniele – commenta il Club Manager aurorino Michele Maggioli –. È arrivato a Jesi in punta di piedi e con tanta umiltà e, giorno dopo giorno, lavorando in silenzio, si è conquistato minuti importanti in campo. Con l’arrivo di coach Meneguzzo penso che farà un altro salto di qualità utile a noi e alla sua carriera».

Anche in questa seconda stagione in maglia The Supporter, Cocco vestirà la canotta arancioblù numero 34.