Con “Banco di Scena” 2024 il Teatro Pergolesi di Jesi si fa ‘scuola’ e apre le sue porte a 22 studenti

JESI – Cosa accade dietro un sipario? Quali competenze professionali sono necessarie per lavorare all’interno di un teatro? Come si realizza una scenografia, un costume teatrale, un disegno luci, un laboratorio di teatro sociale? Alle domande degli studenti, risponde “Banco di Scena”, il progetto di P.C.T.O (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ideato nel 2014 dalla Fondazione Pergolesi Spontini e che ogni anno coinvolge le scuole superiori per insegnare agli studenti le abilità e le conoscenze necessarie per poter lavorare nei mestieri dello spettacolo dal vivo, in un modello educativo-didattico di integrazione tra i sistemi dell’istruzione e del lavoro.

Per l’edizione 2024, l’undicesima, sono coinvolti studenti e studentesse del terzo e del quarto anno del Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” e dell’I.I.S. “Marconi – Pieralisi” Jesi.

“Banco di Scena” 2024 propone esperienza e formazione attraverso l’attivazione di 4 laboratori: in Scenografia e Scenotecnica, in Sartoria teatrale, in Illuminotecnica, in Comunicazione social media marketing e produzione multimediale. Vi partecipano 22 studenti e studentesse che hanno scelto i percorsi in base al proprio indirizzo di studi o assecondando attitudini, talenti, aspirazioni e curiosità personali.

I laboratori hanno preso il via in questi giorni e proseguono fino alla chiusura delle scuole: dopo la pausa estiva, riprenderanno con un calendario intensivo nel mese di settembre. Tante le lezioni, tra teoria e pratica, nel corso del quale ragazzi e ragazze apprendono i mestieri teatrali dalle stesse maestranze tecniche e dai professionisti del Teatro Pergolesi, all’interno degli spazi del Teatro, della Sartoria Teatrale e del Laboratorio di Scenografia della Fondazione Pergolesi Spontini. Al termine del percorso, gli studenti collaborano alla messa in scena di un vero spettacolo che va in scena il 18 settembre al Teatro Pergolesi nell’ambito del Festival Pergolesi Spontini: si tratta della “Social Opera” (o opera sociale), esito del laboratorio di Teatro Sociale e Danza Movimento terapia “OperaH” che vede protagonisti un gruppo di persone con disabilità fisica/intellettiva.

La I edizione di “Banco di scena” nasce nel 2014 come corso di formazione in scenografia teatrale e scenotecnica per gli studenti del Liceo Artistico di Jesi, da una idea di Massimo Ippoliti, titolare della cattedra di discipline plastiche presso il “Mannucci”, e di Paolo F. Appignanesi, responsabile produzione della Fondazione Pergolesi Spontini.