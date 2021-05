Jesi, bambina di 9 anni investita in viale della Vittoria: grave al Salesi

JESI – Stava attraversando viale della Vittoria sulle strisce pedonali in prossimità del complesso Mercantini, quando improvvisamente è stata travolta da un’auto che procedeva in direzione Fabriano e non ha fatto in tempo a evitarla. Gravissimo incidente stradale questo pomeriggio verso le 17 a Jesi.

A restare ferita è una bambina di 9 anni originaria del Bangladesh ma residente a Jesi con la famiglia. Secondo una primissima ricostruzione della dinamica del sinistro, sembra che la piccola stesse attraversando la strada insieme alla mamma, quando la macchina – una Volkswagen Golf condotta da un 47enne jesino – l’ha investita sbalzandola ad alcuni metri di distanza. Immediato l’allarme al 118 da parte dell’automobilista che si è fermato a prestare soccorso e di alcuni testimoni che sono intervenuti a dare una mano.

Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi con l’ambulanza della Croce verde di Jesi, oltre a tre pattuglie della Polizia locale. I sanitari avevano anche allertato l’eliambulanza, ma purtroppo entrambi gli elicotteri erano impegnati in altre emergenze, pertanto la bambina è stata trasferita con un codice rosso di massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona. Al momento dell’investimento era cosciente. Le sue condizioni sono molto gravi.

La ricostruzione del sinistro con le relative responsabilità di legge è al vaglio della Polizia locale. Disagi al traffico che è stato interdetto durante i rilievi.