Marchi e brevetti costituiscono spesso per l’imprenditore il vero capitale. Tutelarlo è la mission della società jesina, e dei suoi collaboratori, al servizio delle aziende di tutte le dimensioni

JESI – La storia dello Studio Ing. Claudio Baldi si fonde inevitabilmente con quella del suo omonimo fondatore. Studente all’Università di Bologna, laureando in Ingegneria Meccanica, il giovane Claudio Baldi, alle prese con la compilazione della tesi di Laurea, ebbe il primo contatto con il mondo della tutela dei marchi e dei brevetti.

Tornato a Jesi, questa volta da “ingegnere”, si rese conto che il tessuto imprenditoriale marchigiano non aveva riferimenti consulenziali in materia. Era la fine degli anni Settanta quando avviò lo studio trovando terreno fertile tra le aziende più lungimiranti.

L’ingresso nello studio del dottor Giuseppe Ceccarelli ha coinciso con lo sviluppo dei servizi alle aziende di varie dimensioni, allargando progressivamente l’attività anche in Umbria, aprendo un ufficio a Foligno, e offrendo consulenza qualificata con un pool, oggi, di oltre venti professionisti tra dipendenti e collaboratori, che operano nelle quattro sedi dello Studio.

La sfida resta quella pensata dal fondatore: offrire consulenza alle aziende di tutte le dimensioni, piccole, medie e grandi, che intendano tutelare i propri marchi e brevetti, frutto del proprio ingegno.

Il dottor Giuseppe Ceccarelli, fondatore Baldi Brevetti Jesi

In oltre quaranta anni di attività lo Studio Ing. Claudio Baldi si è interfacciato con aziende più o meno note e di tutti i settori: dal Calzaturiero al Mobile ed Arredamento alla Plastica, dagli Strumenti musicali al mondo dell’Agroalimentare, mettendo a disposizione la propria esperienza e il know-how. Lo studio Baldi offre consulenza anche per tutte le pratiche che riguardano eventuali contenziosi legali ed ha contribuito a preservare il Made in Italy nel mondo.