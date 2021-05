L’azienda Bora accoglie il vicepresidente Carloni

MOIE DI MAIOLATI SPONTINI – «Ripartiamo dal fare impresa in maniera innovativa e dalla capacità di esportare il know-how marchigiano. La Bora è un’eccellenza della meccanica marchigiana».

Ecco come Mirco Carloni, vice presidente della giunta regionale e assessore alle attività Produttive ha salutato i vertici dell’azienda leader nella progettazione, fabbricazione e manutenzione di stampi, oltre allo stampaggio di componenti in metallo per i settori Automotive ed elettrodomestico. Nel corso della visita in azienda organizzata nel rispetto delle norme anticontagio, gli amministratori delegati Mauro Barchiesi e Cristiano Bora hanno illustrato il lavoro costante di ricerca e sviluppo che portano avanti «investendo – hanno precisato – in tecnologie all’avanguardia, moderna organizzazione in temi qualitativi, ambientali e di sicurezza».



La Bora oggi ha 150 dipendenti per un fatturato di circa 30 milioni di euro. Ha collaborazioni con grandi clienti multinazionali nei mercati di riferimento ed ha anche una sede in Polonia oltre a quella a Moie. All’incontro ha partecipato anche Michele Montecchiani, direttore di Confapi Ancona, associazione di piccole imprese private di cui Mauro Barchiesi è vice presidente.

«Per noi l’associazionismo è ancora un valore – ha aggiunto Barchiesi – soprattutto se portato avanti con uno sguardo moderno orientato al networking come facciamo in Confapi così come lo è il confronto con le Istituzioni. La pandemia ci ha cambiato nelle abitudini personali e professionali ma ci ha mostrato che, azzerare le distanze anche in un periodo tanto difficile, è comunque possibile perché gli strumenti li abbiamo tutti. Basta volerlo».

Per il Direttore di Confapi Montecchiani, «la Bora è erede e testimone di una tradizione importante legata alla meccanica di qualità nella Vallesina che ha fatto scuola nel mondo» – ha detto. «Ringrazio per l’invito ad essere presente a questo incontro – ha aggiunto – e l’Assessore Carloni per l’attenzione dimostrata ad un’azienda associata il cui management porta avanti un lungimirante percorso di formazione continua attraverso le opportunità offerte dal nostro fondo di formazione Fapi a conferma della ricerca continua dell’eccellenza e della crescita».