Avis Jesi, torna la Giornata del Donatore

Appuntamento a San Nicolò il 12 settembre per la premiazione dei benemeriti. Dato il cantiere in Corso Matteotti non potrà svolgersi il consueto corteo

JESI – Tornerà a tenersi domenica 12 settembre prossimo la Giornata del donatore a cura dell’Avis di Jesi: l’appuntamento è alla chiesa di San Nicolò, dove saranno richiesti per l’accesso Green pass e uso della mascherina.

Il ritrovo per il tradizionale appuntamento sarà alle 15.45 in piazza Pergolesi, seguito dalla celebrazione della Santa Messa officiata dai Padri Carmelitani nel Santuario delle Grazie con la partecipazione della Corale Santa Lucia. A causa del Covid e dei lavori che interessano Corso Matteotti, non vi sarà il consueto corteo.

Alle 17.15 nella chiesa di San Nicolò si terrà la cerimonia ufficiale con il saluto delle autorità e la premiazione dei donatori benemeriti con le medaglie in oro, oro con rubino, oro con diamante, oro con smeraldo e la cittadinanza benemerita.

Con l’occasione sarà anche consegnato il premio “Alessandro Federici” alle scuole secondarie di primo grado. Coloro che riceveranno le benemerenze in argento e oro dorato, per via dell’emergenza sanitaria, potranno ritirarle nella sede dell’Avis di via dell’Asilo nei giorni successivi.