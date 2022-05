Autocarro si ribalta sulla ss362, traffico in tilt verso Filottrano

FILOTTRANO – Un autocarro che trasportava un escavatore si è ribaltato, per cause in corso di accertamento, andando a occupare parte della corsia di marcia. Traffico bloccato oggi da mezzogiorno e per alcune ore lungo la SS362 che collega Jesi a Filottrano, al km 10.500 nel comune di Filottrano.

Improvvisamente il conducente dell’autocarro ha perso il controllo del mezzo che, ribaltandosi, ha perso il carico: l’escavatore è finito sulla strada, andando a occuparne gran parte e creando dunque numerosi disagi alla circolazione. Per fortuna sia il conducente che gli altri automobilisti di passaggio sono rimasti illesi.

L’allarme è dunque scattato al numero unico di emergenza 112 per rimuovere i mezzi ribaltati e liberare la strada. Sul posto i vigili del fuoco di Osimo che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. La circolazione, consentita su di una sola corsia di marcia durante le operazioni di messa in sicurezza, ha provocato molti rallentamenti e code. Sul posto anche i Carabinieri di Filottrano e la Polizia Locale.