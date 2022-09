L'autista del mezzo si è accorto appena in tempo del fumo che usciva dal cassone posteriore e si è fermato sulla corsia di uscita per Castelbellino

CASTELBELLINO – L’autocarro si incendia improvvisamente mentre stava transitando in superstrada verso Ancona, ma per miracolo il conducente è rimasto illeso. È successo questa mattina verso le 10, lungo la superstrada 76 tra gli svincoli di Moie di Maiolati Spontini e Castelbellino, all’altezza del km 48+200 sulla corsia mare. Il conducente del mezzo – che stava trasportando materiale edile e di illuminazione – si è accorto mentre era in marcia che dal cassone dove erano stipati i materiali da consegnare, usciva del fumo. Quindi è riuscito ad accostare giusto in tempo sulla corsia di uscita di Castelbellino e a lanciare l’allarme al numero unico 112.

Le fiamme si sono propagate velocemente, visto che il carico consisteva in componenti elettriche e materiali plastici. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Jesi con due autobotti ed un mezzo 4×4. I pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme al veicolo stesso, utilizzando anche della schiuma antincendio. Infatti il mezzo non ha subìto danni, al contrario della merce caricata che invece è andata distrutta. Successivamente i Vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza l’area dell’intervento. Illeso come detto, il conducente. Grazie alla sua prontezza di riflessi e all’intervento dei pompieri non si sono registrati nemmeno problemi alla viabilità, sebbene l’incendio sia avvenuto in superstrada. La situazione è stata monitorata in tutte le sue fasi dalla Polizia stradale. Si indaga sulle cause del rogo, che potrebbe essersi sviluppato a seguito del surriscaldamento di alcune componenti elettriche o di un loro malfunzionamento. Certamente viene esclusa la natura dolosa.