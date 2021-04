Auto in fiamme allo svincolo di Jesi centro, superstrada chiusa per 15 minuti

L'incendio sarebbe scaturito per cause accidentali, per fortuna non si sono registrati danni alle persone. Sul posto i vigili del fuoco di Arcevia e la Polstrada

JESI- Una Nissan Qashqai si è improvvisamente incendiata mentre viaggiava lungo la superstrada 76. L’incendio è divampato nei pressi della rampa di uscita Jesi-centro, oggi nel primo pomeriggio, verso le 14,30 circa.

L’automobilista alla guida, accortosi dell’incendio che dal vano motore si stava propagando velocemente e stava producendo denso fumo nero, è riuscito prontamente ad accostare, uscire dall’abitacolo e mettersi in salvo quindi lanciare l’allarme al 115. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arcevia con due autobotti ed un mezzo 4×4. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Si è reso necessario disporre la chiusura della superstrada 76 per almeno 15 minuti, con l’ausilio di una pattuglia della polizia stradale intervenuta anche per i rilievi del caso. Non si segnalano danni a persone, per fortuna, né sono stati interessati altri mezzi o si sono registrati disagi nonostante il denso fumo prodotto.