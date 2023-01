Auto va a fuoco, la conducente scende appena in tempo

Un’auto che improvvisamente si trasforma in una palla di fuoco e la conducente che per miracolo riesce a mettersi in salvo. L'episodio è accaduto a Jesi, in viale Cavallotti

JESI – Un’auto che improvvisamente si trasforma in una palla di fuoco e la conducente che per miracolo riesce a mettersi in salvo. È successo questo pomeriggio verso le 19 in viale Cavallotti, nei pressi del semaforo all’intersezione con via Grecia. A incendiarsi mentre era in marcia, una Ford Fiesta alimentata a Gpl e condotta da una donna, che vedendo le fiamme uscire dal vano motore ha avuto la prontezza di scendere e mettersi in salvo. Nonostante la paura e il forte choc, la donna ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesi insieme alla polizia locale. I pompieri hanno spento l’incendio mettendo in sicurezza la vettura. Si sono registrati disagi alla viabilità, essendo l’ora di punta, ma la situazione si è risolta con solo danni al mezzo e nessun ferito.