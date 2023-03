Auto impazzita falcia un gruppo di ciclisti a Jesi: due feriti gravi

JESI – Un gruppo di ciclisti pedala lungo via dell’Industria, improvvisamente un’utilitaria condotta da un anziano perde il controllo e travolge il gruppo. Due i feriti gravi. L’incidente è avvenuto verso le 11 nei pressi del centro direzionale Zipa, il gruppo di ciclisti – composto da 8 persone – stava pedalando in direzione Ancona. Improvvisamente i ciclisti si sono visti piombare contro una utilitaria fuori controllo che ne ha falciati due: al volante della Lancia Y un anziano di 88 anni. A restare feriti, in maniera grave, un 67enne di Agugliano che è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso di Torrette con un codice rosso e un 75enne di Ancona, trasferito al “Carlo Urbani” di Jesi a bordo dell’ambulanza della Croce gialla di Agugliano. Sul posto anche l’automedica del 118 di Jesi. Il più grave sembra essere il 67enne di Agugliano che nell’urto con la vettura e cadendo rovinosamente a terra ha riportato un trauma cranico e una sospetta frattura al bacino. L’altro ciclista, portato a Jesi con un codice giallo, ha riportato delle contusioni. Entrambi erano coscienti.

Sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia locale per i rilievi di legge. Illesi anche se sotto choc gli altri ciclisti del gruppo, così come l’anziano automobilista che non ha riportato ferite ed è stato sentito dalla Polizia locale.