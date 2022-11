Jesi, incidente sul ponte San Carlo: auto finisce contro il new jersey. Grave una ragazza

JESI – Grave incidente stradale questa mattina, primno novembre, verso le 7,30 sul Ponte San Carlo in direzione Jesi-centro. Una Peugeot 308 ha perso il controllo andando a urtare il new jersey che delimita il restringimento del ponte. Uno scontro violentissimo in seguito al quale l’auto è andata quasi completamente distrutta. A bordo c’erano tre giovani, tra cui una ragazza minorenne, un ragazzo e una 19enne. I ragazzi, che stavano tornando dalla serata di Halloween, sono rimasti feriti. Sul posto, due ambulanze, l’automedica del 118 e i Vigili del fuoco.

La minorenne e un altro ragazzo sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi con codici gialli per la dinamica, mentre la 19enne le cui condizioni sono apparse subito più serie, è stata trasferita in codice rosso a Torrette. Per lei i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di legge e la polizia locale che ha chiuso il ponte per ripristinare la situazione viaria. La viabilità è tornata alla normalità dopo le 10.30.



Un altro fuoristrada si era verificato nella notte, verso le 3, lungo via Roma tra Jesi e Moie. A uscire di strada una Minicar con 2 giovanissimi a bordo. Fortunatamente hanno riportato solo lievi contusioni. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.