Aurora Jesi scatenata sul mercato. Nelson Rizzitiello entra nello staff dirigenziale

JESI – Quattro nuovi acquisti per il parquet e un “acquisto” di lusso per la dirigenza dell’Aurora Jesi. Il capitano Nelson Rizzitiello lascia il basket giocato ed entra a far parte dello staff arancioblu.

«Sono molto contento di intraprendere questa nuova esperienza – il commento di Nelson Rizzitiello – in un mondo, come quello del basket, che ormai fa parte della mia vita. Per oltre vent’anni sono stato un giocatore molto esigente, serio e professionale e grazie a questo ho raggiunto dei traguardi che mi hanno dato delle grandi soddisfazioni. Ringrazio l’Amministratore Unico Altero Lardinelli per l’opportunità che mi sta dando e conoscendomi, sa che mi impegnerò con costanza e dedizione per cercare di ottenere, anche in questo nuova veste, degli ottimi risultati per il bene della città di Jesi e dell’Aurora Basket».

Caldissimo il fronte mercato. Ai riconfermati Simone Rocchi, Massimiliano Ferraro e Antonio Valentini, e al nuovo arrivato Daniele Merletto, si aggiungono il lungo Riccardo Bartolozzi, l’ala Patrick Gatti, l’esterno Roberto Marulli e il lungo Giacomo Filippini.

«Ovviamente sono molto contento di essere arrivato a Jesi – le parole di Filippini – una piazza storica e molto calda, con un passato cestistico di alto livello. Sono carico e fiducioso che potremmo fare bene, perché i mezzi li abbiamo tutti e so che la città e il pubblico saranno un valore aggiunto veramente importante. Nonostante abbia già qualche anno di basket alle spalle, sarà la mia prima esperienza nelle Marche e per questo sono molto carico, visto anche gli ottimi feedback che ho ricevuto».

«Sono molto felice di aver scelto Jesi – afferma Gatti – Una città che ha una forte tradizione cestistica. Voglio ringraziare il coach e la società per avermi dato questa grande opportunità. Sono davvero carico e non vedo l’ora di mettermi in gioco».

«Sono molto contento dell’accordo con Jesi – commenta Marulli – e ringrazio coach e società per avermi dimostrato fiducia e voglia di avermi all’interno del loro progetto. Ritrovo Daniele, con il quale avevo parlato nei giorni scorsi e questo è un altro motivo di soddisfazione per me: ci attende una stagione impegnativa e difficile in cui dovremmo farci trovare pronti e lavorare a testa bassa per toglierci delle belle soddisfazioni. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere anche i tifosi, il cui calore ho avuto modo di apprezzare ogni volta che mi è capitato di incontrare Jesi da avversario».

«Non vedo l’ora di iniziare questa avventura a Jesi – le parole di Riccardo – con la nuova famiglia dell’aurora basket. Con la riforma dei campionati vivremo una stagione in cui credo ci sarà da divertirsi e per questo sono impaziente di conoscere l’ambiente ed i miei nuovi tifosi».