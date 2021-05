Si riuniscono in un soggetto unico la prima squadra, partecipante al prossimo campionato di Seconda Categoria, e il vivaio e entra a far parte dello staff il direttore sportivo Alessio Capomagi

JESI – La riunione fra prima squadra, partecipante al campionato di Seconda categoria nella prossima stagione, e una nuova figura di direttore sportivo, Alessio Capomagi. L’Aurora Calcio Jesi programma già il futuro ed è pronta a rilanciare.

«Consapevoli di un percorso che si sta consolidando- fa sapere la storica società nata nel quartiere Prato- e desiderosi di raccogliere al meglio le sfide che ci attendono, abbiamo deciso di provvedere ad una modifica della struttura societaria, all’interno di un processo tecnico – sportivo già individuato da tempo. A partire dalla stagione 2021/22, l’attività della prima squadra, che parteciperà al campionato di Seconda Categoria e quella di tutto il settore giovanile si uniscono in un soggetto unico, la ASD Aurora Calcio Jesi»

Prosegue la nota: «Emiliano Togni continuerà a svolgere la carica di Presidente, come pure il vice David Branchesi. Anche Marco Pigliapoco resta nel ruolo di responsabile comunicazione. Per quanto concerne la prima squadra, con il confermatissimo mister Mattia Bocchini, è stato inserito il nuovo Direttore Sportivo, Alessio Capomagi, che verrà presentato insieme a tutto lo staff. Francesco Bacci rimane saldamente alla guida tecnica della Scuola Calcio, con la conferma in blocco del gruppo di allenatori».