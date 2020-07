Aurora basket, al via la campagna abbonamenti «È dura a Jesi»

JESI – Riparte la stagione per l’Aurora Jesi. Oggi, in videoconferenza, la presentazione della nuova campagna abbonamenti. «È dura a Jesi», sarà questo slogan, dal duplice significato, a caratterizzarla. Obiettivo minimo: 500 tessere.

«Si ricomincia – spiega l’amministratore unico, Altero Lardinelli -. Questa campagna abbonamenti è stata studiata con Carletto Audino e Silvia D’Alessio. Jesi sarà al centro di essa, e non è un caso che i tre testimonial siano i giocatori jesini Nelson Rizzitiello, Noah Giacchè e Antonio Valentini. Il nome è legato al fatto che gli avversari dovranno faticare per batterci, ma anche che ad assumersi le maggiori responsabilità in campo saranno persone nate qui. Chiedo al pubblico di far sentire il proprio calore alla squadra. L’idea della Lega Pallacanestro è di partire a fine ottobre. C’è la certezza che le partite saranno a porte aperte, si partirà insomma quando il pubblico potrà partecipare. Volevo ringraziare i tifosi dello scorso anno, che non hanno chiesto rimborsi sulle partite saltate. Per loro abbiamo previsto speciali sconti».

Antonio Valentini, campagna abbonamenti Aurora Jesi 2020/21

Nelson Rizzitiello, campagna abbonamenti Aurora Jesi 2020/21

Noah Giacchè, campagna abbonamenti Aurora Jesi 2020/21 I testimonial della campagna abbonamenti 2020/21

«Spero che questo sia un anno di rinascita – le parole di Nelson Rizzitiello -. Mi auguro che i nostri concittadini apprezzino lo spirito di questa squadra gagliarda. Ai tifosi chiedo di venire al Palas perché lotteremo su ogni pallone. Ci sarà da divertirsi». «Daremo tutto per la maglia», aggiunge Valentini. «A me fa molto piacere rappresentare questo team e sarebbe davvero bello se la città ci seguisse», è anche il desiderio di Giacchè.

«L’entusiasmo è alto e questo è importante, sapendo ciò che vogliamo fare e mettere in campo – il commento di coach Marcello Ghizzinardi -. Mai come questi tempi, il senso di comunità è fondamentale. Anche una squadra di pallacanestro può costruire qualcosa di importante a livello sociale e in termini di appartenenza. Per la città stessa».

La campagna di tesseramento per le card relative alla prossima stagione sportiva sarà divisa in due fasi, la prima dal 6 luglio al 31 agosto mentre la seconda dal 1° settembre al sabato antecedente la prima giornata casalinga di campionato. Tutte le tessere garantiranno l’accesso a 14 partite della prossima Serie B, la mancante sarà quella che la Società jesina eleggerà come “giornata arancioblù”.

PREZZI PRIMA FASE:

1) WHITE CARD: € 120 Chi la sottoscrive ha diritto ad una card in un settore qualsiasi del palazzetto, definito al momento della sottoscrizione stessa, ad eccezione della Tribuna Gold.

2) BLUE CARD: € 500 Chi la sottoscrive ha diritto a due card in un settore qualsiasi del palazzetto compresa la Tribuna Gold, anche diversi tra di loro, definiti al momento della sottoscrizione stessa + pass auto+ pass per area Hospitality.

RIDOTTO I FASE: € 60 in CURVA- €110 IN TUTTI GLI ALTRI SETTORI AD ESCLUSIONE DELLA TRIBUNA GOLD.



PREZZI SECONDA FASE:

1) WHITE CARD: € 150 Chi la sottoscrive ha diritto ad una card in un settore qualsiasi del palazzetto, definito al momento della sottoscrizione stessa, ad eccezione della Tribuna Gold.

2) ORANGE CARD: € 280 Chi la sottoscrive ha diritto a due card in un settore qualsiasi del palazzetto, anche diversi tra di loro, definiti al momento della sottoscrizione stessa, ad eccezione della Tribuna Gold.

3) BLUE CARD: € 500 Chi la sottoscrive ha diritto a due card in un settore qualsiasi del palazzetto compresa la Tribuna Gold, anche diversi tra di loro, definiti al momento della sottoscrizione stessa + pass auto+ pass per area Hospitality.

RIDOTTO II FASE: 70 € in curva – 120 € in tutti gli altri settori

(Hanno diritto alla tariffa ridotta: Genitori settore giovanile; I ragazzi dai 12 anni compiuti ai 18 non compiuti; Universitari; Over 70 (nati prima del 1° gennaio 1950); Militari; Disabili con invalidità inferiore o uguale al 65%)

I disabili con invalidità dal 66% hanno diritto alla card OMAGGIO.

I prezzi dei biglietti

Le card potranno essere sottoscritte presso gli uffici siti alla Palestra Novelli in via del Prato 11 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 1.