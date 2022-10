Jesi, aumento della povertà: tornano i carrelli solidali della San Vincenzo de Paoli

JESI – Tornano i carrelli solidali nei supermercati di Jesi, perché c’è sempre più bisogno di aiutare e aiutarsi. Anche in città, così come si registra nell’andamento nazionale, aumenta la povertà. L’Istat analizzando i dati sulla povertà in Italia per il 2021 evidenzia che oltre il 14% della popolazione italiana vive in condizioni di forte disagio sociale. Ed è così anche a Jesi. «Nella nostra città sono oltre 5.550 le persone che hanno una qualche difficoltà ad arrivare alla fine del mese», conferma Gabriele Cinti, vice presidente del Consiglio Centrale della Conferenza di San Vincenzo de Paoli di Jesi Ancona e Senigallia.

La conferenza, che si contraddistingue per le sue azioni in favore dei poveri e delle fasce deboli, torna dunque a promuovere una iniziativa di sostegno verso quelle famiglie che versano in stato di indigenza. «Le nostre due conferenze di Jesi assistono, con la consegna di un pacco viveri mensile, ben 72 nuclei familiari per un totale di circa 350 persone» conclude Cinti. «Si è registrato un incremento delle richieste di aiuto di quasi il 15% dall’inizio di quest’anno», ammette, facendo poi appello alla generosità delle persone e ringraziando anticipatamente quanti volessero acquistare alimenti da donare alle famiglie bisognose e i direttori degli esercizi commerciali per aver dato la loro disponibilità.

Infatti la San Vincenzo de Paoli rinnova la sua iniziativa dei Carrelli solidali, che troveremo presso il Supermercato Coal Jesi di piazza del Vesalio, Conad Jesi Via Don Rettaroli, Sì con te di via Fausto Coppi e Si con te di via Paladini. Cosa è possibile donare? Di tutto: dai prodotti a lunga conservazione (pasta, tonno, legumi, passate di pomodoro, confetture…) ai giocattoli nuovi per i bambini, fino al materiale didattico nuovo (quaderni, penne, astucci, zaini…). A causa dell’emergenza sanitaria non è possibile donare cose usate.