Il WWF assegna a Jesi i Panda d’Oro 2025

Il Wwf Italia ha assegnato a Jesi i Panda d’Oro 2025, in occasione del Forum nazionale dei soci e dei volontari che si tiene fino al 13 aprile nella città marchigiana. I riconoscimenti vengono assegnati ogni anno a enti e persone che si sono distinti per impegno nel campo della difesa dell’ambiente e della natura. Per l’associazione ambientalista, si tratta del primo forum nazionale senza la presenza del fondatore Fulco Pratesi, scomparso recentemente.

Premiati l’austriaca Leonore Gewessler, che da ministra ha consentito che la Nature Restoration Law diventasse realtà, il progetto editoriale Geopop per la divulgazione scientifica dei contenuti del Living Planet Report 2024 e l’associazione Waldrappteam Förderverein, per il progetto per la conservazione dell’Ibis eremita.

«Oggi celebriamo il lavoro di chi, ognuno nel proprio campo, ha contribuito alla difesa della natura». Così il presidente del Wwf Italia, Luciano di Tizio, durante la cerimonia presso l’Hotel Federico II di Jesi. «In un momento storico in cui alcune voci sembrano volerci dire che la difesa del pianeta e la conoscenza scientifica non sono, in realtà, così importanti, è fondamentale ricordare che in Italia e nel mondo tantissime persone si impegnano con grande competenza, passione e capacità di innovazione per portare avanti in modo concreto i valori e i messaggi che il WWF difende ogni giorno».

In videocollegamento, la politica austriaca Leonore Gewessler è stata premiata nella categoria Istituzioni & Policy. Come ministra all’ambiente, il suo voto favorevole durante la sessione del Consiglio dell’Unione europea del 17 giugno 2024 ha reso possibile l’approvazione definitiva della Nature Restoration Law, primo regolamento europeo destinato al ripristino degli habitat degradati. «Con questo riconoscimento il Wwf Italia intende premiare un’esponente politica capace di lavorare concretamente alla transizione ecologica e, attraverso lei, tutte le donne e gli uomini impegnati nelle istituzioni a livello locale, nazionale ed europeo nel cammino verso la sostenibilità ambientale e sociale», spiega l’associazione ambientalista.

A Geopop, rappresentata dalla creator Maria Bosco, è andato il premio per la categoria Comunicazione ambientale & Divulgazione. Il WWF ha riconosciuto il contributo di Geopop alla divulgazione scientifica e alla sensibilizzazione ambientale, oltre alla sua capacità di rendere accessibili a tutti, anche a chi non è solitamente interessato a questi argomenti, temi complessi come la crisi ambientale e climatica.

Nella categoria Conservazione & Progetti, il Panda d’Oro è stato assegnato all’associazione austriaca Waldrappteam Förderverein (rappresentata a Jesi dalla ricercatrice Laura Stefani) per i suoi sforzi a favore della conservazione dell’ibis eremita (Geronticus eremita). Scomparsa in Europa nel XVII secolo a causa della caccia, la specie sta tornando grazie a un progetto cofinanziato dall’UE. Gli ibis migrano dalle Alpi in Toscana, seguendo una rotta migratoria insegnata dai ricercatori, in un viaggio di oltre 1.000 chilometri dove scienza, determinazione e sogno si fondono.