Jesi, telecamere agli accessi in città. La contrarietà del Tnt: «No alle dogane elettroniche»

Il progetto candidato a finanziamento dal Comune, dal costo complessivo di 125mila euro, prevede l'installazione in sei punti chiave di accesso alla città di dispositivi per la lettura delle targhe dei veicoli. Per lo Spazio Comune Autogestito Tnt: «Cittadini e cittadine schedati»

JESI – Nuove telecamere per la lettura delle targhe in sei punti chiave d’accesso alla città, lo Spazio Comune Autogestito Tnt prende posizione sulla scelta dell’amministrazione comunale di candidare il progetto al finanziamento ministeriale e si oppone. «No alle dogane elettroniche».

Argomentano gli attivisti del Tnt: «Non si tratta di dati che vengono incamerati in presenza di un’infrazione o di manovre irregolari da parte del conducente ma che vengono raccolti in forma generalizzata e indiscriminata per poi essere messi a disposizioni delle forze di polizia. Il salto di qualità rispetto agli ordinari sistemi di videosorveglianza (che, peraltro, a loro volta, non sono certo esenti da critiche e dalla necessità di un ripensamento complessivo) è evidente. Qui vengono quotidianamente “schedati” cittadine e cittadini per il semplice fatto di essere transitati nel territorio della città. Fino a prova contraria, la libertà di movimento continua ad essere annoverata tra i diritti fondamentali della persona e tra i diritti primari sanciti dalla nostra Carta Costituzionale».

Telecamere, il progetto

Il progetto, dal costo complessivo di 125mila euro, prevede l’installazione di un sistema avanzato di videosorveglianza con tecnologia ANPR (Automatic Number Plate Recognition) in sei punti chiave di accesso alla città: Via Ancona, Via Fontedamo, Via Marconi, Via Roma, Via San Marcello e Via Paradiso.

«L’obiettivo – ha spiegato l’amministrazione – è dotare le Forze dell’Ordine di uno strumento efficace per il controllo del territorio, la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria». Il Comune di Jesi si impegna a cofinanziare l’intervento nella misura del 50%, utilizzando l’avanzo di amministrazione vincolato del 2024 derivante dai proventi del Codice della Strada. L’iniziativa si inserisce nel più ampio “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” già sottoscritto dal Comune di Jesi con la Prefettura di Ancona.

Per il sindaco Lorenzo Fiordelmondo: «Con l’approvazione di questo progetto, Jesi compie un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della sicurezza sul nostro territorio. L’implementazione di un sistema di lettura targhe all’avanguardia ci consentirà di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e di fornire un supporto concreto alle attività di controllo delle Forze dell’Ordine. È un investimento significativo per la nostra comunità».

Era stata l’amministrazione Bacci, nel mandato numero uno, a introdurre per la prima volta in città un sistema pubblico di videosorveglianza, poi ampliatosi ad una larga zona a sud del centro storico, fra Porta Valle e la stazione ferroviaria, lungo l’asse di viale Trieste. Nel 2021 la realizzazione in via d’urgenza di un primo stralcio della videosorveglianza anche nel cuore del centro storico, tra piazza della Repubblica e i vicoli.

Telecamere, il no del Tnt

Per lo Sca Tnt: «La libertà di movimento non si sostanzia solo nella possibilità materiale di spostarsi, ma comprende il diritto fondamentale a poterlo fare senza essere monitorati, seguiti, schedati, “planimetrizzati” da qualche autorità di controllo. Giustificare scelte che limitano la piena libertà di movimento delle persone ed il loro diritto alla privacy con la finalità di aumentare la “percezione” di sicurezza dei cittadini, ci appare ancora di più insostenibile: diritti e libertà fondamentali non possono essere sacrificati sull’altare di una mera “percezione”.

Non a caso, proprio lei, la tanto declamata “percezione di sicurezza”, in questi anni ha fatto da sfondo e da fondamento ideologico-culturale ai molteplici “decreti-sicurezza” che si sono avvicendati negli anni e che si sono tradotti in una torsione autoritaria e antidemocratica dell’intero ordinamento giuridico: tra di essi proprio il D.L. Minniti del 2017, richiamato nella delibera quale base normativa del progetto.

Lo stesso Garante della Privacy è ripetutamente intervenuto sui sistemi di rilevamento automatico delle targhe installati dai Comuni, evidenziandone i rischi e le ricadute sui diritti fondamentali dei cittadini, tantopiù laddove sono realizzati in forma generalizzata, senza la rigorosa definizione delle specifiche finalità, delle diverse tipologie di trattamento dei dati, della conservazione e gestione degli stessi e in assenza sia di una rigorosa V.I.P.D. (Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati), sia di una rigorosa informazione di chi vive nel territorio. Per queste ragioni proprio di recente il Garante della Privacy ha opportunamente sanzionato un comune ligure.

Ma al di là della normativa di settore, ciò che risulta di maggiore rilevanza attuale e futura, visto che si tratta di sistemi che poi potranno essere ulteriormente implementati, sono i riflessi che tali sistemi di controllo producono non solo sotto il profilo della materiale limitazione dei diritti primari, ma anche sotto il profilo del pensiero e della cultura che essi producono, degli effetti che essi esplicano sull’idea stessa di città, sulla visione complessiva della nostra comunità.

La città del controllo, la città dei “Mille Occhi” (così è titolato il Protocollo stipulato con la Prefettura di Ancona nel 2016) a nostro avviso non è affatto un’idea di città “progressiva”, né concorre a garantire la sicurezza reale, che non è un problema di polizia ma di garanzie sociali. Per queste ragioni auspichiamo che l’Amministrazione Comunale riconsideri le implicazioni del progetto e che lo stesso venga archiviato nel rispetto delle tradizioni di Jesi come “città aperta”, libera dalle dogane degli occhi elettronici».