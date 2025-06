Skatepark o pump track a Jesi, Animali: «Siamo pronti a collaborare»

JESI – «Il Comune di Jesi è pronto a collaborare per la realizzazione di skatepark o pump track in città». È l’apertura dell’assessore allo sport Samuele Animali, di fronte alla protesta dei genitori di alcuni ragazzi che lamentavano l’assenza di strutture idonee dove praticare skate, monopattino o bmx freestyle.

«C’è stato un preciso impegno per cercare di inserire la riqualificazione degli impianti skate di via del Burrone e parco del Ventaglio in bandi pubblici, come pure una serie di interlocuzioni con tecnici e specialisti del settore ed anche con potenziali sponsor – fanno sapere dal Comune – questo perché le due piste esistenti, come anche molta altra parte dell’impiantistica sportiva, non sono diventate inadeguate all’improvviso, ma si sapeva da tempo che abbisognavano di interventi. L’impianto di via del Burrone, in particolare, rappresenta anche un potenziale pericolo per gli utenti. Per tale motivo è stata necessario provvedere alla chiusura».

Il rendering del progetto a lavori ultimati presentato dai genitori al Comune di Jesi

L’assessore Samuele Animali assicura che «il rifacimento dell’esistente o la realizzazione di nuova impiantistica è nella programmazione dell’amministrazione, ma nel frattempo ci si è impegnati a cantierare e completare scelte già fatte come Casa della Scherma, palestra Carbonari, palestra Lorenzini, rifinanziare i project financing, effettuare interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato, per limitarsi ai principali, il Palazzetto dello sport, il campo Petraccini, il campo da Rugby, con un impegno finanziario non programmato in precedenza ed estremamente consistente, complessivamente dell’ordine di milioni di euro».

Altri interventi, come spiega ancora il vice sindaco e assessore allo sport, sono stati parzialmente finanziati con bandi pubblici mirati (Palestra Leopardi, Play district) e altri ancora sono programmati con priorità ed urgenza, a cominciare dal rifacimento del Campo Pirani e dalla sistemazione del vecchio Palascherma. Insomma, rimane la disponibilità dell’Amministrazione a interloquire con chiunque, in spirito di collaborazione, possa contribuire a velocizzare la programmazione di nuovi skatepark o pump track o playground multifunzionali, o anche semplicemente il recupero dell’esistente.