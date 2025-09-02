Fabriano e il comprensorio ci riprovano, 15 candidati alla carica di consigliere regionale

FABRIANO – Sono 15 i candidati di Fabriano e comprensorio in lizza per un seggio nel prossimo consiglio regionale. In più c’è un candidato governatore, nato a Fabriano, ma trasferito da tempo, si tratta di Francesco Gerardi sostenuto da Forza del Popolo, che sfida gli altri cinque in lizza Francesco Acquaroli, Matteo Ricci, Claudio Bolletta, Lidia Mangani, e Beatrice Marinelli. Nella consiliatura che si avvia alla conclusione Fabriano contava un assessore Chiara Biondi, e due consiglieri regionali Mirella Battistoni e Simona Lupini.

I candidati

Sono sei i candidati alla carica di consigliere regionale che sostengono il governatore uscente Francesco Acquaroli. Si tratta di Mirella Battistoni per Fratelli d’Italia, Chiara Biondi per la Forza Italia, Simona Lupini e Paolo Notari per la Lega, Natascia Palombi per Noi Moderati, Sergio Solari per Civici Marche. Nel campo del centrosinistra a sostegno di Matteo Ricci, si sale addirittura a 8 candidati per uno scranno consiliare regionale: Paolo Paladini e Lorena Varani per il Partito Democratico, Sergio Romagnoli per il Movimento 5 Stelle, Tommaso Melacotte per Alleanza Verdi e Sinistra, Mario Paglialunga per il progetto civico Avanti con Ricci, Giacomo Guida per il progetto Marche Vive, David Bruffa e Alice cavalieri per la lista civica del candidato alla Presidenza. In sostegno a Beatrice Marinelli, Franco Sorci.