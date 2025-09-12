Elezioni Marche, Caporossi a Jesi: «Sanità e diritti al centro. Fallimentare la politica degli ultimi 5 anni»

JESI – Giovedì 11 settembre la Bocciofila Jesina ha ospitato l’incontro pubblico “Dalla sanità alla salute”, organizzato dalla lista Progetto Marche Vive a sostegno della candidatura di Matteo Ricci alla presidenza della Regione Marche. Una sala gremita ha seguito con attenzione il dibattito, moderato da Marco Cesarini, che ha visto protagonisti i candidati regionali Michele Caporossi e Fabiola Caprari.

«La sanità marchigiana non può più essere terreno di propaganda o strumento di consenso. Servono competenza, visione e capacità di governo. In questi anni ho visto troppe improvvisazioni: il risultato è che il 10% dei marchigiani ha rinunciato a curarsi. È un dato drammatico, che segna il fallimento della politica sanitaria degli ultimi cinque anni», ha dichiarato Caporossi. Il candidato della provincia di Ancona ha rilanciato la proposta di un algoritmo regionale per ridurre le liste d’attesa e razionalizzare i servizi: «Abbiamo già gli strumenti per leggere in tempo reale le disponibilità di ricoveri, interventi, prestazioni ambulatoriali e diagnostica. Quattro anni fa presentammo questo progetto, ma fu ignorato. Oggi vogliamo realizzarlo davvero, con una vera unità di crisi regionale composta da tecnici e specialisti, non basata sullo spoil system». Caporossi ha inoltre evidenziato l’urgenza di un investimento strutturale nella formazione geriatrica: «Le Marche sono tra le regioni più longeve d’Italia: non possiamo lasciare famiglie e operatori soli. Servono percorsi formativi specifici per professionisti dedicati all’assistenza degli anziani, così da garantire qualità della vita, prevenzione e continuità assistenziale. La nostra proposta è trasformare l’attuale Dipartimento Sanità in un Dipartimento One Health, capace di governare tutti i determinanti di salute: dall’ambiente al lavoro, dalle cure all’inclusione sociale».

Sulla questione delle nuove fragilità sociali è intervenuta Fabiola Caprari, che ha sottolineato il peso crescente sulle famiglie: «Viviamo in una delle regioni più longeve d’Italia: è motivo di orgoglio, ma comporta anche una grande responsabilità. Molte famiglie si trovano schiacciate tra lavoro, figli e gestione di anziani non autosufficienti. La politica deve rispondere con strumenti concreti, non con slogan». Caprari ha poi richiamato l’attenzione sulla recente convergenza con il Movimento Europeo Diversamente Abili (M.E.D.A.), che ha scelto di sostenere Progetto Marche Vive e la candidatura di Ricci: «Il sostegno di M.E.D.A. rappresenta un passo decisivo verso una Regione più inclusiva. Non si tratta solo di un appoggio formale, ma di un impegno reale per la piena integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Vogliamo personalizzare i servizi di assistenza, valorizzare i percorsi di autonomia e garantire che nessuno resti indietro. È una sfida di civiltà che vogliamo vincere insieme».