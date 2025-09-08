Jesi, ordinanza per vietare la caccia in due aree

Restrizioni all'attività venatoria per l'area di ripopolamento e cattura "Montesecco" e il centro di riproduzione della fauna selvatica "Le Fontanelle"

JESI – Con apposita ordinanza, il Comune di Jesi ha introdotto restrizioni all’attività venatoria in due zone del suo territorio: l’area di ripopolamento e cattura “Montesecco” e il centro di riproduzione della fauna selvatica “Le Fontanelle”. Sebbene la competenza sia regionale, l’amministrazione ha voluto applicare delle restrizioni a causa dell’alto numero di cacciatori potenzialmente interessati, oltre 2.000, rispetto all’estensione limitata dell’area.

L’accesso sarà dunque consentito esclusivamente in alcune domeniche di novembre solo ai residenti a Jesi ed ai proprietari/conduttori dei fondi ubicati all’interno di tali zone con disponibilità di almeno 2 ettari di terreno, anche se non residenti purché provvisti di apposita licenza.

L’attività venatoria sarà regolamentata a giorni alterni in base all’iniziale del cognome.

«Sebbene la competenza sia regionale abbiamo previsto l’ordinanza soprattutto per limitare il più possibile gli accessi, e quindi i pericoli, che possono presentarsi per la cittadinanza che vive nelle aree limitrofe alle riserve» spiega l’assessore Alessandro Tesei.