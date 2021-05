NoiMarche Bike Life, anche Jesi nella regione amica del cicloturismo

JESI – Un anello di 480 chilometri sui pedali attraverso 28 Comuni delle Marche e 170 strutture aderenti fra hotel e attività bike friendly: anche Jesi e Monsano entrano nel circuito NoiMarche Bike Life creato da Loredana Miconi e Mauro Fumagalli. Una adesione presentata dagli assessori al Comune di Jesi Cinzia Napolitano e Ugo Coltorti e da Marco Arlia e Cristina Brunori per Confartigianato. Proprio Napolitano ricorda «il grande lavoro fatto in questi anni sull’idea di un Distretto cicloturistico della Vallesina e il progetto di una Ciclovia dell’Esino, in fase di definizione esecutiva, al quale la Regione ha destinato 7 milioni di euro».



Sul sito noimarche.it, sono due al momento gli itinerari jesini (Jesi in mountain bike e uno dedicato ad arte storia e paesaggio) e due quelli monsanesi (via del vino e Monsano e la Riserva di Ripa Bianca). Diventeranno, come per ogni altro Comune, tre per ciascuno mentre fra attività ricettive, enogastronomiche e di servizio sono una quindicina le realtà aderenti e adeguatesi alle esigenze del cicloturista. «Un tipo di viaggiatore – spiega Fumagalli- che ha bisogno di accoglienza e di sapere cosa poter visitare e dove poter andare a dormire e mangiare. Ma che, ad esempio, ha anche necessità di sapere a chi potersi rivolgere per una riparazione del mezzo sui cui viaggia». Itinerari e informazioni ricavabili da sito, brochure e scaricabili sul telefono con Qr code.

La ciclabile ridisegnata in zona PalaTriccoli a Jesi

«Orgogliosi di aver creduto e investito in questo settore- dice Coltorti– Cinzia Napolitano ha portato avanti in questi anni idee innovative e creduto ad esempio in ciclabili a Jesi che tutti chiedevano ma nessuno voleva sotto casa».

Arlia evidenzia: «È un vero e proprio piano industriale per un territorio che, con ciò che offre, è una ricchezza a cielo aperto quello che punta su questo tipo di iniziativa». E Brunori ricorda: «Bellezze, cibo, natura cercati dal turista sono elementi concatenati fra loro».

Miconi parla di «percorso cicloturistico permanente pensato per intercettare i flussi di un interesse crescente».