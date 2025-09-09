JesiClean, 25 sacchi di rifiuti raccolti tra via Roma, via Montecappone e sulla strada per Cingoli

«In collaborazione con Jesi Servizi e con l’amministrazione comunale, abbiamo raccolto oltre 25 sacchi di rifiuti, tra cui pneumatici, una batteria per auto, calcinacci, sacchi di rifiuti domestici e persino abiti abbandonati»

JESI – «Non abbiamo fatto in tempo a rientrare in città dopo la pausa estiva che ci siamo subito trovati davanti a una realtà purtroppo ben nota: l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Un fenomeno che, a dire il vero, non sembra essersi mai fermato del tutto, ma che oggi torna a colpire con forza, mostrando quanto ancora sia diffusa un’inciviltà che danneggia tutti – prima di tutto chi la pratica, poi l’intera collettività e il nostro territorio». Lo rende noto l’associazione di volontariato JesiClean, riferendo dell’ultima iniziativa di raccolta rifiuti messa in campo.

«Durante le ultime uscite abbiamo trovato non solo rifiuti recenti, ma anche veri e propri accumuli nascosti, ormai inglobati nel terreno, segno di un degrado che dura da anni. È doloroso e sconfortante vedere come tanti angoli della nostra città vengano trattati con così tanta noncuranza. Per questo motivo, come facciamo ormai da quasi cinque anni, abbiamo deciso ancora una volta di non restare a guardare. Rimboccarci le maniche è diventata la nostra risposta concreta all’indifferenza. E continueremo a farlo, con determinazione. Jesi merita molto di più. Invitiamo chiunque – anche solo per dieci minuti – a fare la propria parte. Le strade, i parchi, le piazze sono di tutte e tutti: sono beni comuni e vanno rispettati e curati da ognuno di noi, non solo da chi ha compiti istituzionali. L’azione ordinaria può arrivare fino a un certo punto: da lì in avanti serve un vero salto culturale. Serve responsabilità individuale. Serve scegliere ogni giorno di non voltarsi dall’altra parte».

«In collaborazione con Jesi Servizi e con l’amministrazione comunale, in sole tre uscite abbiamo bonificato via Roma, via Montecappone e la strada che dalla ex latteria porta verso Cingoli. Abbiamo raccolto oltre 25 sacchi di rifiuti, tra cui pneumatici, una batteria per auto, calcinacci, sacchi di rifiuti domestici e persino abiti abbandonati. Parallelamente agli interventi sul campo, JesiClean continuerà anche il suo importante lavoro di sensibilizzazione nelle scuole, un pilastro fondamentale dell’associazione fin dalla nascita. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, ripartirà con ancora più energia il programma di incontri e attività didattiche rivolte agli studenti di ogni ordine e grado, per trasmettere il valore del rispetto dell’ambiente e della cura dei beni comuni. Crediamo che educare oggi significhi cambiare davvero il domani, ed è per questo che investire nei più giovani è una delle nostre priorità assolute. JesiClean continuerà a rispondere colpo su colpo, intervenendo con le sue volontarie e i suoi volontari per costruire una città più curata, più pulita e più accogliente. L’associazione è aperta a chiunque voglia contribuire: il tesseramento è attivo tutto l’anno con un costo simbolico, ma necessario per garantire la copertura assicurativa a chi partecipa attivamente».

«Un grazie speciale va oggi a Lara ed Enrica, volontarie instancabili e punto di riferimento della nostra comunità. La loro dedizione, la costanza e l’energia che mettono in ogni intervento sono l’esempio concreto di cosa vuol dire amare davvero il proprio territorio. Chiudiamo con un appello che, ormai, è diventato il nostro mantra: abbiate rispetto per la nostra città. Jesi è casa nostra. Trattiamola come tale».