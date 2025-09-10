Jesi, stretta della Polizia: oltre 40 persone identificate

Controlli straordinari con unità cinofile e polizia locale nei parchi e a Moie. Perquisizioni, ispezioni e verifiche in esercizi commerciali frequentati da persone note alle forze dell'ordine

JESI- Rafforzata la presenza della Polizia di Stato sul territorio di Jesi, con un’operazione straordinaria di controllo condotta nella giornata di ieri dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, sotto il coordinamento del commissario Alessio Damiani.

L’iniziativa, disposta dal Questore di Ancona Cesare Capocasa in accordo con il Prefetto Darco Pellos, ha visto impegnati gli agenti in pattugliamenti mirati nelle zone considerate più sensibili della città, in particolare i parchi pubblici e la frazione di Moie di Maiolati Spontini, recentemente al centro di episodi predatori.

A supporto dell’operazione sono intervenute l’unità cinofila della Questura di Ancona e la polizia locale di Jesi, in un’azione congiunta volta sia alla prevenzione dei reati, sia a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Durante il servizio sono state identificate oltre 40 persone, di cui 17 con precedenti di polizia; effettuate perquisizioni per sostanze stupefacenti; Ispezionati diversi veicoli; controllati 4 esercizi commerciali, alcuni dei quali frequentati da soggetti già noti alle forze dell’ordine.

L’operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione e contrasto alla microcriminalità sul territorio, in particolare ai reati predatori. «Un’attività concreta a tutela del vivere civile e della legalità – sottolineano dal Commissariato – che dimostra la costante attenzione della Polizia di Stato verso le istanze di sicurezza della cittadinanza».

Il presidio delle forze dell’ordine continuerà anche nei prossimi giorni, con ulteriori servizi mirati e azioni di prevenzione, per mantenere alta la vigilanza sul territorio e assicurare risposte rapide ed efficaci alle situazioni di criticità.