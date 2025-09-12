Jesi, scuole al via: staffetta tra Federico II e Lorenzini, meno studenti ma più bambini

La Lorenzini lascia dopo 11 anni la sede provvisoria dell’ex Seminario e entra finalmente nella nuova e moderna scuola di via Schweitzer, il suo posto in via Lotto viene preso dalla Federico II. Numeri e situazione delle scuole jesine

JESI – Scuole, si riparte anche in città lunedì prossimo 15 settembre. Numeri e punto della situazione quanto all’anno scolastico al via sono stati forniti in Comune da vice sindaco e assessora ai lavori pubblici, Samuele Animali e Valeria Melappioni, e dal dirigente ai servizi educativi, Mauro Torelli (evitata la presenza dell’assessora di competenza Emanuela Marguccio, candidata alle regionali).

Scuole, i numeri

Il totale degli studenti che, dai nidi alle superiori, è atteso in classe è di 8.346 unità. Il 2,77% in meno rispetto a un anno fa, quando erano 8.540. Ma c’è un altro dato, evidenzia Torelli: «Sono invece 269, 18 in più dell’anno scorso, +7,73%, gli iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia. Un buon segnale». Che si associa a quello generale di crescita della popolazione: i residenti erano 39.601 il 31 luglio 2023, 39.767 un anno dopo e 39.803 lo scorso 31 luglio. Un dato che, combinato con le speranze legate all’apertura dell’hub Amazon, in vista dell’anno scolastico 2026-27 ha già fatto chiedere dalla Giunta a Provincia e Ufficio Scolastico Regionale di mantenere l’assetto dei Comprensivi annuale e anzi restituire alla Federico II una classe di recente soppressione.

Altri numeri: 251 i posti negli 8 nidi tra comunali e privati convenzionati; 668 i bambini nelle 12 materne; 1.524 gli alunni delle 9 primarie jesine (269 al primo anno); 1.092 (347 in prima classe) gli studenti delle 4 scuole secondarie di primo grado; e 4.811 (1090 al primo anno) alle superiori. «C’è una lista d’attesa ai nidi – dice Torelli – ma la percentuale di posti rispetto alla popolazione è in linea con quanto richiesto dalla normativa europea. E il prossimo arrivo del Polo 0-6 anni al Verziere migliorerà le cose». Ricorda Animali: «Il concorso per l’assunzione di tre educatrici già espletato, con graduatoria in vigore, che non si teneva da quasi 25 anni e intanto ha sostituito i pensionamenti. Segnali che nel servizio pubblico si continua a credere».

E poi, si serviranno in 423 del servizio scuolabus, in 1.863 coloro della mensa scolastica, 45 di pre o post scuola. Saranno 195 i piccoli delle primarie del Piedibus.

Scuole, lavori

Cantieri e traslochi: la Lorenzini lascia dopo 11 anni la sede provvisoria dell’ex Seminario e entra finalmente nella nuova e moderna scuola di via Schweitzer, il suo posto in via Lotto viene preso dalla Federico II, alle prese coi lavori sul plesso di San Savino. Melappioni: «Lorenzini pronta, da completare entro settembre il parcheggio esterno per le esigenze del personale. Potrà essere utilizzata da subito dalla scuola la palestra, ci vorrà un po’ di più per aprirla alle società sportive. In chiave viabilità, sarà presente nei primi giorni la Polizia Locale, mentre mezz’ora prima e dopo entrata e uscita dalla scuola la parte alta di via Schweitzer, dopo l’incrocio con via La Malfa, sarà riservata all’accesso di residenti e personale scolastico. La Federico II sarà in via Lotto per almeno due anni scolastici, a San Savino potrebbe tornare invece con l’inizio di quello 2026 la materna La Giraffa, dagli spazi della quale si era partiti. Per gli studenti della Federico II, navetta e abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale per raggiungere la sede di via Lotto».

Inoltre, «manca poco per concludere i lavori alla Borsellino ma, data la sua sistemazione attuale più che consona all’ex Fondazione Colocci e visti gli altri due trasferimenti in atto, non era pensabile spostare anche una terza scuola. Tornerà nell’immobile vicino l’Arco Clementino da settembre 2026, quando saranno pronti anche il Polo 0-6 anni al Verziere e la mensa della Garibaldi».