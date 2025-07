Jesi, 2 milioni in più per le strade. Obiettivo i viali del Lavoro, Don Minzoni, Papa Giovanni XXIII

JESI – «Con la variazione di bilancio che porteremo in Consiglio il 30 luglio, oltre due milioni di euro in più per le manutenzioni. Arriveremo a 3,7 milioni di euro per il solo 2025, tra gli obiettivi intervenire sui viali Papa Giovanni XXIII, Don Minzoni e del Lavoro». Ad annunciarlo in Comune sono stati il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e gli assessori ai lavori pubblici Valeria Melappioni e al bilancio Claudio Cardinali. È Melappioni a spiegare: «Dei due milioni di euro, uno e mezzo sarà destinato alla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, 300mila euro serviranno all’accordo quadro con il quale individueremo una ditta che ci consentirà di intervenire rapidamente su situazioni specifiche evitando di passare per i tempi di tante differenti gare d’appalto. Il resto per parcheggi, segnaletica orizzontale e verticale, situazioni di dissesto, sicurezza stradale».

Sui viali di cui sopra si potrà intervenire una volta espletate invece le relative gare, al via dopo il passaggio in Consiglio. «Assi principali – dice Melappioni – come viale del Lavoro e viale Don Minzoni, dove ci sarà attenzione anche per i marciapiedi all’altezza del Campo Boario. Per viale Papa Giovanni XXIII, in corso il confronto con Viva Servizi, che dovrà essere coinvolta per la parte di sua competenza sui sottoservizi. Ma guarderemo anche alle strade di periferia. Per noi questo passaggio è un punto di svolta». Cardinali ricorda: «Passiamo quest’anno da 1,6 milioni a 3,7. Numeri in continua crescita, rispetto ad esempio ai 923mila euro del 2024».

Sul punto Fiordelmondo: «Nella prima parte di mandato ci siamo dovuti concentrare sulle grandi opere: ponte San Carlo completato in poco più di un anno, la necessità di riorganizzare e rifinanziare gli interventi Pnrr, dove al momento dei progetti esecutivi abbiamo trovato una consistente differenza con le previsioni di spesa che avevamo trovato. Ora maggiori risorse per le manutenzioni».

Negli appalti già affidati rientrano invece, da settembre «le sistemazioni dei marciapiedi in via Tobagi e via Bachelet – dice Melappioni – e su strade periferiche come via Gangalia Alta, via Crete di Gangalia, via La Larga».