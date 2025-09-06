Jesi, burqa o non burqa? É polemica sulla campagna per la sicurezza stradale

JESI – Mamma col burqa sulla segnaletica della campagna per la sicurezza stradale in città? Scoppia la polemica ma l’assessora Valeria Melappioni nega che quella raffigurata mentre spinge una carrozzina con un bimbo sia la figura di una donna velata e richiama all’importanza del messaggio trasmesso: «Chi ha sollevato questa critica non è interessato alla sicurezza stradale, né al significato del messaggio “La strada è di tutti”».

L’immagine

Per la campagna di comunicazione per la sicurezza stradale, nei giorni scorsi sono state installate bandierine sui pali dell’illuminazione delle arterie via XX Luglio, viale King, viale del Lavoro. Tra le immagini che accompagnano i messaggi “Via piano”, “Rallenta”, “La strada è di tutti”, la sagoma di una mamma che spinge una carrozzina col bambino, che a molti sembra quella una donna integralmente coperta da una sorta burqa. Tra le altre figure, bimbi e bimbe, ragazzi e ragazze (si notano in questo caso capelli raccolti a coda e forse una gonna) diretti a scuola. È in effetti nei pressi di attraversamenti scolastici che la cartellonistica è installata.

Melappioni: «Immagine universale»

Dice l’assessora alla mobilità Valeria Melappioni: «La polemica sollevata è l’ennesima dimostrazione di come si cerchi di inquinare il dibattito pubblico su un tema delicatissimo come la sicurezza stradale con futili e pretestuose interpretazioni. L’unica cosa che si vede è una figura genitoriale che spinge un passeggino, un’immagine universale di cura e responsabilità. Chi ha sollevato questa critica non è interessato alla sicurezza stradale, né al significato del messaggio “La strada è di tutti”. L’unico scopo è quello di creare divisione e alimentare il rancore, proiettando i propri pregiudizi su un’immagine volutamente universale, come le altre quattro della stessa campagna, d’altronde. Se avessimo voluto rappresentare una specifica identità, avremmo utilizzato colori, forme e dettagli. Le sagome sono prive di tutto ciò proprio per includere tutti, senza distinzioni di sorta, lanciare un messaggio di universalità».

Aggiunge l’assessora: «Noi lavoriamo per rendere le strade più sicure per le nostre cittadine e i nostri cittadini, c’è chi perde tempo a fare crociate contro l’ombra di una figura. Respingiamo al mittente questa strumentalizzazione. La strada è un bene comune, -questo è il tema cruciale!- e come tale deve essere utilizzata in sicurezza da tutti, a prescindere da interpretazioni maliziose e irrilevanti. Ci interessa unicamente sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza agli attraversamenti pedonali, e ci auguriamo che diventi una coscienza collettiva, senza compromessi e pregiudizi».

La campagna

«L’iniziativa delle bandiere con su scritto ‘Vai piano, rallenta’ – spiega l’assessora – si inserisce nel percorso che la nostra amministrazione sta portando avanti per rendere le strade più sicure. Agiamo su due fronti: con interventi fisici e con la sensibilizzazione di tutta la cittadinanza, come già fatto e continueremo a fare con la campagna ‘Vai piano’. In questo momento, la nostra attenzione si concentra sui punti più sensibili delle strade cittadine: gli ingressi delle scuole. Per questo, stiamo lavorando per definire il limite di velocità di 30 km/h nei tratti delle strade che interessano gli ingressi a tutte le scuole cittadine e stiamo installando una segnaletica orizzontale e verticale chiara e visibile. Dove possibile, continuiamo con ulteriori interventi fisici di moderazione della velocità come gli attraversamenti pedonali rialzati. Continuiamo a lavorare m per affrontare la sicurezza stradale come un tema di giustizia sociale. Le strade devono essere sicure per tutte e tutti, senza paura. Riportare al centro la sicurezza, soprattutto per chi si sposta a piedi, è un atto di giustizia sociale. Le nostre scuole sono punti nevralgici della nostra comunità e gli interventi e le bandiere sono un segnale che va proprio in questa direzione. Una volta completato l’intervento, avremo modo di spiegare tutti i dettagli e coinvolgere direttamente i principali interessati: i nostri ragazzi e le nostre ragazze».