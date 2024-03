Filottrano, elezioni comunali: Silvia Lorenzini si candida a sindaco

FILOTTRANO – È stato ufficializzato il primo candidato alla carica di sindaco di Filottrano per le elezioni amministrative di giugno. Il centrosinistra accoglie con un grande applauso la decisione di Silvia Lorenzini, già assessore alle Politiche Sociali e del Benessere, all’Istruzione e alla famiglia del Comune di Filottrano, alla candidatura di sindaco, dopo la conclusione dei tavoli tematici che per mesi hanno coinvolto i cittadini nella campagna di ascolto promossa dai Giovani Democratici.

Silvia Lorenzini

43 anni, psicologa e psicoterapeuta, responsabile di una comunità psichiatrica, sposata e mamma di due bambini, Lorenzini ha alle spalle una lunga esperienza amministrativa.

Le parole di Lorenzini

«La mia candidatura nasce dal basso, dall’impegno amministrativo di 10 anni come assessore, dalla volontà di continuare a lavorare sui tanti progetti intrapresi e di dare una nuova spinta a Filottrano – dice Silvia Lorenzini -. Una città che sia a misura di cittadino, che sia in grado di rispondere ai suoi bisogni e alle sue necessità nelle diverse fasi della vita. Sarà un percorso duro ma entusiasmante che so di intraprendere con il sostegno di un gruppo affiatato e motivato di cittadini filottranesi».