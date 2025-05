Fabriano, Tari in aumento: accordo con i sindacati per 120mila euro di agevolazioni

FABRIANO – Comune di Fabriano e le rappresentanze territoriali di Cgil-Cisl-Uil-Uilp siglano un accordo sulle agevolazioni per la Tari 2025 per un totale di 120mila euro, le cui tariffe – in aumento del 7,5% – saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio comunale convocato per domani, 27 maggio.

Erano presenti all’incontro il sindaco Daniela Ghergo, gli assessori Pietro Marcolini, Maurizio Serafini e Gabriele Comodi, insieme ai rappresentanti sindacali Carlo Sabbatini (UIL), Giovanni Giovanelli e Andrea Cocco (CISL), Pier Paolo Pullini, Arrigo Berionni e Mina Fortunati (CGIL), firmatari dell’accordo raggiunto con il Comune.

L’accordo prevede la riduzione della Tari secondo le seguenti face Isee: fino a euro 8.265: riduzione del 70%, già prevista nel regolamento Tari (oltre alla riduzione del 25% prevista dal Bonus sociale); fino a euro 9.530: riduzione del 50% (oltre alla riduzione del 25% prevista dal Bonus sociale); da euro 9.531 fino a euro 15.000: riduzione del 50%; da euro 15.001 a euro 18.000: riduzione del 10%; per gli over 80: riduzione ulteriore del 5% su ogni fascia. Inoltre, esenzione totale per Associazioni senza scopo di lucro e per le nuove attività commerciali per i primi tre anni; riduzione 70% per famiglie con più di tre figli con Isee inferiore a 20.000 euro.

Le dichiarazioni

«Mettere a disposizione risorse comunali importanti per sostenere le fasce più fragili della popolazione e delle attività cittadine è una scelta di responsabilità e un segnale concreto di vicinanza alla nostra comunità, frutto del percorso di collaborazione con i sindacati che ci ha permesso di individuare i soggetti ai quali destinare le risorse economiche», dichiara il sindaco Daniela Ghergo.

«Il Comune di Fabriano, pur disponendo di risorse più limitate rispetto a città simili per dimensioni, ha scelto di destinare somme equivalenti per interventi di mitigazione, rinunciando ad altre voci di spesa per dare priorità al sostegno sociale», ha fatto eco l’assessore al Bilancio, Pietro Marcolini.

«In questo percorso, ciò che ha fatto la differenza è stato il clima di fiducia e di ascolto reciproco. Abbiamo rafforzato un progetto già avviato, estendendolo in modo mirato alle fasce più fragili. La collaborazione tra soggetti diversi ha permesso di trasformare una difficoltà in un’occasione per agire concretamente a tutela della nostra comunità», ha sottolineato l’assessore alla Comunità e alla Solidarietà Maurizio Serafini.

«Siamo riusciti a ridurre il pagamento della Tari salvaguardando i redditi più bassi, quelli sicuramente più in difficoltà. Auspichiamo che accordi simili possano essere estesi anche agli altri Comuni del territorio di competenza dell’Area Sindacale Teritoriale» hanno concluso i rappresentanti dei sindacati.