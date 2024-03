Fabriano: concluso il taglio degli alberi malati in piazza Altini. Sei nuovi attraversamenti luminosi

FABRIANO – Sicurezza della pubblica incolumità dei pedoni sia nell’attraversamento delle strade sia in prossimità delle piazze, parchi e giardini pubblici. Questi gli ultimi due interventi portati a compimento dall’Amministrazione comunale di Fabriano, guidata dal sindaco, Daniela Ghergo. «Abbiamo messo in sicurezza piazza Altini: 6 alberi malati, non più recuperabili, mettevano a rischio la piazza in caso di vento o eventi meteo avversi. Impressionante vedere quanto le loro condizioni fossero al limite. Così adesso la piazza è più sicura. Questo significa fare prevenzione per la città e i cittadini», informano dal Comune, al termine di questo primo intervento frutto della mappatura degli alberi della città di Fabriano conclusa nei giorni scorsi e, grazie alla quale, si prevedono ulteriori passi sempre nell’ottica della salvaguardia dei cittadini.

Alberi tagliati a Fabriano

L’intervento

Anche un’altra misura per la sicurezza delle strade e dei pedoni è stata completata dall’Amministrazione comunale di Fabriano. Sono stati infatti completati i lavori per la realizzazione di 6 nuovi attraversamenti luminosi. Dopo la prima tranche dello scorso anno si implementano gli attraversamenti luminosi con i nuovi appena completati in via Dante (in prossimità dell’incrocio per il cimitero di Santa Maria), via IV novembre, viale Serafini, via XIII luglio, viale Martiri della libertà e viale Zonghi. «Grazie al finanziamento ministeriale – dichiara il sindaco Daniela Ghergo – ricaduto nel PNRR, si è potuto procedere a implementare la sicurezza stradale. Il lavoro procederà con un corposo intervento sulle pavimentazioni stradali che verrà approvato nei prossimi giorni e andrà a gara entro marzo. In questo modo miglioreremo lo stato del manto stradale di alcune delle strade maggiormente deteriorate». Soddisfazione anche da parte dell’assessore di Fabriano con delega ai Lavori pubblici, Lorenzo Vergnetta. «Gli attraversamenti pedonali luminosi sono strumenti molto efficaci in quanto garantiscono la sicurezza dei pedoni e sono stati molto graditi dalla comunità fabrianese», conclude l’assessore Vergnetta.