Fabriano, completato l’intervento di mitigazione idrogeologica della strada per Collepaganello

FABRIANO – Nei giorni scorsi è stato completato l’intervento di mitigazione idrogeologica del versante a monte della frana di via 24 maggio (strada per Collepaganello) a Fabriano.

L’opera rientra nel programma di intervento della viabilità 5° stralcio finanziato da Anas Spa e, pur essendo poco evidente, ha consentito di mettere in sicurezza una piccola porzione di territorio.

L’intervento ha riguardato la realizzazione di una rete di trincee drenanti con pannelli prefabbricati e la costruzione di cunette stradali verso monte nel tratto interessato dal movimento franoso e sulla stradina sottostante, per convogliare le acque provenienti dal drenaggio a tergo del rilevato con terre armate realizzato in precedenza.

Le dichiarazioni

«La sicurezza del nostro territorio richiede interventi puntuali, anche quando non sono immediatamente visibili», dichiara il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. «Questo lavoro, seppur circoscritto, rappresenta un tassello importante nella strategia di prevenzione e tutela idrogeologica, reso possibile grazie alla sinergia tra amministrazione e uffici comunali».

Per l’assessore alla Rigenerazione Urbana Lorenzo Vergnetta, «completato nei tempi previsti, il lavoro di circa 120.000 euro consente di mettere in sicurezza una parte di territorio con la regimazione coerente ed efficace delle acque provenienti dal versante. Nei prossimi giorni verrà avviato un intervento, sempre nell’ambito degli stessi finanziamenti Anas, riguardante la strada di Belvedere. Si tratta di opere che erano state finanziate nel 2019 e che, grazie alla tenacia dell’amministrazione e all’efficace contributo dei funzionari comunali, siamo riusciti a riprendere e completare».