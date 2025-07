Fabriano, inaugurati Pediatria h24 e nuovi macchinari diagnostici

FABRIANO – Riattivazione del servizio di Pediatria h24, 7 giorni su 7, come da tempo richiesto dai cittadini, e nuove apparecchiature diagnostiche di ultima generazione. Questi i temi al centro della doppia inaugurazione che si è tenuta oggi presso l’Ospedale ‘Engles Profili’ di Fabriano, alla presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, del vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, dei vertici aziendali dell’AST di Ancona e dei primari dei reparti.

Le dichiarazioni dei presenti

«Quella di oggi è una giornata importante, rafforziamo i servizi sanitari in un’area montana e interna come Fabriano, dove si riattiva la Pediatria», ha detto nel suo intervento il presidente Francesco Acquaroli. «Non è solo una risposta alla città, ma a tutto l’entroterra, dove stiamo lavorando per ripristinare e consolidare quei servizi fondamentali per garantire futuro e speranza, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni».

Acquaroli ha proseguito: «È anche l’occasione per fare il punto sulla riforma sanitaria regionale, che punta a ridare forza ai territori garantendo equità e qualità dei servizi. Nonostante le difficoltà che il sistema sanitario affronta a livello nazionale, nelle Marche stiamo aumentando le prestazioni e investendo nella ricostruzione e nel potenziamento dei servizi territoriali. Resta urgente affrontare la carenza di professionisti, che incide su efficienza, liste d’attesa, affollamento dei pronto soccorso e gestione delle acuzie.

(Foto: Maurizio Rillo)

Abbiamo aumentato le borse di studio per i medici, ma servono dieci anni per formare un professionista e una adeguata programmazione deve guardare al lungo termine. Stiamo investendo nella rete territoriale, non solo con Case e Ospedali di Comunità, ma anche con Punti Salute, Farmacia dei Servizi, Aggregazioni Funzionali Territoriali di medici di base. Aggiungo una notizia importante sul fronte della ricostruzione: è stata sviluppata una intesa con la struttura del commissario Guido Castelli per il finanziamento della progettazione dell’ala dell’ospedale chiusa in quanto danneggiata dal sisma del 2016».

«Nel Piano Socio Sanitario approvato dalla Giunta regionale abbiamo previsto il potenziamento dei servizi territoriali erogati da questo nosocomio, che è un ospedale di primo livello, dotato di altissime professionalità, e la riapertura del reparto di Pediatria, un servizio molto atteso dalla città di Fabriano e da tutta la comunità montana della zona», ha detto il vicepresidente Filippo Saltamartini.

«Tra gli investimenti previsti per l’ospedale di Fabriano ci sono il nuovo pronto soccorso, quattro nuove sale operatorie e le grandi apparecchiature sanitarie che inauguriamo oggi. Come Regione abbiamo investito anche sul personale: negli ultimi anni sono stati assunti 23 nuovi dirigenti medici in questo ospedale. Con la riapertura della Pediatria – andiamo a garantire un servizio fondamentale per le famiglie e per tutto il territorio del bacino fabrianese. Stiamo lavorando anche sulla formazione dei medici: da quest’anno, e nei prossimi, saremo in grado di garantire il turnover legato ai pensionamenti e di colmare una grave carenza di personale che abbiamo ereditato. Abbiamo introdotto nuove TAC, Risonanze Magnetiche e grandi apparecchiature sanitarie, anche dotate di intelligenza artificiale. Grazie a questo importante investimento, oggi le Marche sono tra le prime regioni in Italia per innovazione tecnologica in ambito sanitario».

Le inaugurazioni all’ospedale di Fabriano

A partire dal 16 luglio, il servizio di Pediatria dell’ospedale di Fabriano, diretto dalla dottoressa Linda Bordignon, è tornato operativo con copertura h24, sette giorni su sette, a servizio di un bacino di 8.000 potenziali pazienti in età pediatrica. Il reparto dispone di sei posti letto, di cui cinque per degenza ordinaria e uno per il day hospital. Il risultato è stato reso possibile da una campagna di assunzioni che ha portato sei nuovi pediatri specializzandi.

La struttura conta anche sul coordinatore infermieristico, otto infermiere e due operatori socio-sanitari. L’offerta ambulatoriale è ampia: sviluppo neuromotorio 0-3 anni, endocrinologia pediatrica, controllo degli angiomi, allergologia, cardiologia di primo livello ed ecografie, comprese quelle renali neonatali.

Sono attive collaborazioni con diversi reparti – Pronto Soccorso, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Anestesia e Rianimazione, Radiologia – ed è in fase di avvio una convenzione con l’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona per effettuare interventi di chirurgia pediatrica direttamente a Fabriano. Il progetto punta a costruire anche una rete di ambulatori specialistici (nefrologia, nutrizione, endocrinologia, cardiologia e pneumologia) e una futura rete interdipartimentale con il Salesi.

La nuova TAC (Foto: Maurizio Rillo)

Significativo il contributo del Centro Sollievo e dell’artista Mara Brera, che hanno contribuito a rendere il reparto più accogliente e colorato.

Insieme alla Pediatria, sono state inaugurate due nuove apparecchiature diagnostiche: una TAC a 128 strati e una Risonanza Magnetica (RM) da 1.5 Tesla. La TAC, operativa dal 16 giugno, è costata 1,1 milioni di euro e riduce la dose radiante grazie all’intelligenza artificiale. La RM, attiva dal 15 luglio, ha richiesto un investimento di 1,5 milioni e consente esami più rapidi e avanzati, anche su pazienti con pacemaker.

La UOSD Radiologia, diretta dal dottor Francesco Tei, esegue circa 60.000 esami l’anno, con guardia attiva h12 e reperibilità notturna e festiva.

Dal 2023, come ha sottolineato il direttore generale dell’AST Ancona Gianni Stroppa, l’ospedale ha ricevuto oltre 28 milioni di euro per strutture e 2,7 milioni per tecnologie. In due anni sono state assunte 189 unità – 61 medici e 128 tra personale sanitario, tecnico e amministrativo – con un saldo positivo di 43 dipendenti.