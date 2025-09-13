Fabriano: conclusi lavori di messa in sicurezza e demolizione immobile, riaprono due vie

Da oggi 13 settembre via Fratti a Fabriano è riaperta al traffico ed è nuovamente percorribile anche via IV Novembre. Due interventi importanti per la viabilità cittadina, resi possibili dai lavori di messa in sicurezza e demolizione programmati dall’Amministrazione comunale

FABRIANO – Da oggi 13 settembre via Fratti a Fabriano è riaperta al traffico ed è nuovamente percorribile anche via IV Novembre. Due interventi importanti per la viabilità cittadina, resi possibili dai lavori di messa in sicurezza e demolizione programmati dall’Amministrazione comunale per eliminare situazioni di rischio e dalla conclusione della fase di demolizione del palazzo di via IV Novembre, che ha consentito restituire funzionalità a una parte centrale della città. La riapertura di via Fratti è stata resa possibile a seguito di un primo intervento di consolidamento sull’immobile pericolante che ne aveva determinato la chiusura, appartenente ad un privato, situazione che ha reso necessario l’iter di sostituzione del Comune che ha dovuto sostenere i relativi costi. Le opere hanno eliminato le criticità più urgenti, consentendo la ripresa della circolazione. La strada è ora percorribile, con l’unica limitazione di un restringimento in prossimità dell’impalcatura, indispensabile per completare i lavori di recupero. Parallelamente, su via IV Novembre è stato completato gran parte dell’intervento di demolizione dell’edificio danneggiato dal sisma: un’operazione complessa ma necessaria che ha permesso di rimuovere i rischi e aprire la strada a un ripristino completo della viabilità.

Terminati i lavori

Le dichiarazioni

«Due vie di collegamento importanti tornano alla normalità – dichiara il Sindaco Daniela Ghergo – anche in vista dell’aumento di traffico che coinciderà con l’inizio dell’anno scolastico. La città ne beneficerà in termini di migliore viabilità e maggiore sicurezza». Per l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Lorenzo Vergnetta «in questo modo prima dell’avvio delle attività scolastiche si restituisce alla città una configurazione quasi normale. È il risultato di una mediazione complessa tra le esigenze dei cantieri e la necessità di garantire una viabilità adeguata».