Jesi, disinfestazione anti zanzare: le disposizioni e le vie

L'operazione tra le 23:30 di lunedì 25 agosto prossimo e le 6 circa di martedì 26, salvo condizioni meteo avverse. Ecco le raccomandazioni e l’elenco di vie e parchi interessati

JESI – Intervento di disinfestazione anti zanzare in città. L’operazione, comunica l’amministrazione, si svolgerà tra le ore 23:30 di lunedì 25 agosto prossimo e le 6:00 circa di martedì 26 agosto 2025, salvo condizioni meteo avverse. Ecco le raccomandazioni e, di seguito, l’elenco di vie e parchi interessati.

Disinfestazione, le disposizioni

Rende noto il Comune: «Per precauzione, i residenti nelle immediate vicinanze delle aree interessate sono invitati a: evitare di transitare e sostare nei siti durante il trattamento; chiudere le finestre delle proprie abitazioni durante l’intervento; non lasciare all’aperto cibi o altre sostanze commestibili e rimuovere eventuali abbeveratoi per animali domestici; non lasciare stesi all’aperto panni o altri indumenti; custodire eventuali animali domestici in locali chiusi durante il trattamento; per un periodo di circa 10 giorni, consumare verdura e frutta coltivata in giardini e orti solo dopo accurato lavaggio preventivo».

«Tutti i cittadini, sono invitati ad adottare le suddette precauzioni nei giorni e orari in cui viene effettuato il trattamento adulticida e a collaborare per ridurre i siti favorevoli allo sviluppo di zanzare, all’interno delle proprietà (piccole raccolte d’acqua stagnante). L’Amministrazione comunale non risponderà degli eventuali danni provocati dalla violazione delle suddette disposizioni».

Disinfestazione, le zone

L’intervento riguarderà: Viale Cavallotti, Parco del Cannocchiale, Parco del Ventaglio, Orti Pace – Porta Valle, Parco del Verziere, Via Erbarella, Parco Esedra, Via Gallodoro, Parco del Vallato, Via M. L. King – Viale Papa Giovanni XXIII – P.zza Bramante, Via Cordai, Parco Mattei – ex Smia, Campo Boario, Polisportivo Cardinaletti, Via Tessitori, Area verde cimitero, Fosso Granita, Via XX Luglio, Vallato Pallavicino, Giardini pubblici quartiere Minonna, Giardini Largo Europa, Area verde retro Stazione ferroviaria/Questura, Giardini della Stazione lungo Via IV Novembre, Giardini Piazza 8 Marzo, Parco pubblico in Via I Maggio – Via Fileni, Aree verdi lungo Via Moro e Parchi Frida Kahlo e Hannah Arendt, Area verde tra Via Gentile da Fabriano e Via Sarti (dietro Farmacia Comunale 1) e Parco Manzoni, Aree verdi Via Gola della Rossa – Via Grotte di Frasassi, Area verde lungo Via Paladini, Parco vicino campo basket – Via Fausto Coppi, Area verde San Marco, Parco Via Piandelmedico, Parco Via Ponte Pio, Parco tra Via Orfeo Tamburi e Via Eugenio Azzocchi».