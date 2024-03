Castelbellino, Giulia Stefanelli di Fano vince la tappa della Splendida d’Italia

CASTELBELLINO – Nel suggestivo scenario del locale “On the Road” di Castelbellino (An), gli animi si sono accesi in occasione della quinta tappa di selezione del concorso nazionale la Splendida d’Italia. Un evento che non solo ha celebrato la bellezza, ma ha anche offerto uno spazio speciale per i giovani talenti con la quarta tappa dedicata ai bambini dai 3 ai 12 anni, denominata Splendida e Splendido d’Italia Kids. A condurre la serata è stata la presentatrice Lara Gentilucci, mentre l’inconfondibile voce di Andrea Carletti, finalista nazionale del contest canoro “Marche in Canto”, ha accompagnato gli spettatori lungo questo viaggio fatto di emozioni e talento.

La parte iniziale dell’evento, dedicata ai più giovani con la partecipazione di 16 concorrenti, ha regalato al pubblico una serie di momenti carichi di pathos. La giuria, composta da esperti del settore come Carmela Lauria, insegnante ed estetista, Michele Luminari, musicista e professionista della comunicazione, Andrea Carletti, rinomato cantante e imprenditore, e Abele Cingolani, commerciale della Donzelli Group, ha avuto il compito arduo di decretare i vincitori. Neytan Passante e Nicole Marcantognini sono stati insigniti rispettivamente delle fasce di vincitori di Splendido e Splendida d’Italia Kids. Un applauso caloroso ha accompagnato anche i finalisti regionali della categoria Kids: Noemi Brescini, Paulina Ursu e Asia Hegazi Mohamed.

La seconda parte dell’evento, dedicata alle ragazze, ha visto sfilare sul red carpet giovani donne vestite con eleganza e grazia, in due momenti soggetti a votazione. I risultati non hanno deluso le aspettative: al terzo posto, a pari merito, le giovani Sonia Santini, 18 anni, di Pergola (PU), e Greta Pagnetti, 18 anni, di Pesaro (PU), con la fascia Moda Mare; al secondo posto, la graziosa Giorgia Malgarini, 15 anni, di Jesi (AN), si è aggiudicata la Fascia Sorriso TV; infine, la prestigiosa Fascia Splendida d’Italia è stata conquistata da Giulia Stefanelli, 18 anni, di Fano (PU).

Uno dei momenti più toccanti della serata è stato dedicato alla commemorazione delle vittime del femminicidio. Le partecipanti hanno sfilato sul red carpet vestite di nero, in un gesto di profondo rispetto e impegno verso una causa purtroppo ancora attuale. L’intero pubblico si è alzato in piedi, applaudendo lungamente questo momento di riflessione.

La bellezza e l’eleganza hanno continuato a brillare grazie alla presenza di tre ragazze già finaliste, Manila Violini, Veronica Nucci e Vanessa Galdenzi, che hanno incantato tutti con la loro presenza impeccabile sul red carpet.

Ad incoronare la vincitrice è stata Francesca Cecchini, titolare di Pink Eventi e del brand nazionale “Splendida d’Italia”. Rivolgendosi alle partecipanti, ha espresso la sua soddisfazione e augurato loro il meglio per il futuro, invitandole a godersi il viaggio e auspicando di rivederle alla finale del Winter Tour, prevista per sabato 20 aprile a Gradara.

Le selezioni proseguono in tutta Italia e nella regione Marche la prossima tappa è fissata per venerdì 12 aprile, in attesa della finalissima. Il tour continuerà poi con la sezione estiva, promettendo ulteriori momenti di bellezza e talento da non perdere.