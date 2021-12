Jesi, attraversa la strada ma viene urtato da un’auto: paura per un 12enne

JESI – Stava attraversando la strada forse per andare verso il centro e raggiungere gli amici, quando è stato urtato da una macchina che transitava in direzione Ancona. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Jesi verso le 16, lungo viale della Vittoria, all’altezza del vecchio ospedale civile.

Attimi di paura perché a essere colpito, sebbene solo di striscio per fortuna, è stato un ragazzino di 12 anni straniero, residente in città. Il ragazzino è stato urtato da una utilitaria Fiat condotta da un uomo, che per fortuna procedeva a velocità ridotta.

Immediato l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde di Jesi, che hanno trasportato il ragazzino al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice verde di bassa gravità. In seguito all’impatto, il ragazzino non ha riportato fratture o lesioni per fortuna, ed è rimasto sempre cosciente. In ogni caso, si è reso necessario il trasporto in ospedale in via precauzionale. Al momento dell’incidente era da solo.

La Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi di legge, ha sentito l’automobilista coinvolto e contattato la famiglia del minore. La madre lo ha raggiunto poco dopo in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Nella stessa mattina di oggi un altro pedone era stato travolto in via Setificio.