Attraversa la strada e viene investita da un’auto: una donna soccorsa con l’eliambulanza

JESI – Investimento sulle strisce pedonali di via XXIV Maggio, in prossimità della Casa del Popolo. E’ successo questa mattina 9 giugno. Secondo quando ricostruito dalla Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi di legge, una donna ucraina di 61 anni residente a Filottrano stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, diretta verso piazzale San Savino, quando improvvisamente è stata travolta da un’auto condotta da uno jesino di 87 anni.

Il pensionato, che si trovava alla guida di una Volkswagen Touran, non ha fatto in tempo a frenare e ha investito in pieno la donna, sbalzata sull’asfalto. La poveretta, dolorante ma cosciente, è stata soccorsa dai sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e dall’ambulanza. Per la dinamica del sinistro, è stata attivata l’eliambulanza Icaro01 da Torrette, atterrata all’elipista di via Gallodoro.

La donna è stata trasferita in ambulanza fino al velivolo, poi caricata su una barella spinale e condotta al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Nel sinistro ha riportato delle fratture. Sul posto come detto la Polizia locale che ha deviato il traffico e condotto i rilievi di legge. La strada è rimasta chiusa al traffico durante i soccorsi, creando non pochi disagi alla circolazione che il mercoledì e il sabato solitamente subisce delle deviazioni e rallentamenti per la presenza del mercato settimanale.