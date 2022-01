Atterraggio d’emergenza durante l’addestramento: paura per un ultraleggero a Colle Onorato

Illesi per fortuna i due occupanti, per i quali è comunque intervenuto l'equipaggio del 118 in via precauzionale, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco

JESI – Due piloti in esercitazione stavano sorvolando la Vallesina a bordo di un elicottero ultraleggero da turismo. Poi, la prova decisiva: simulare un atterraggio di emergenza. Il pilota ha scelto la zona di Colle Onorato, alle porte di Jesi, per provare la manovra di atterraggio. Individuato, in particolare, un terreno agricolo che avrebbe fatto al caso. Ma a quel punto, il volo di addestramento ha fatto vivere momenti di paura al pilota, quando durante le fasi di atterraggio, quando il velivolo ha iniziato a inclinarsi pericolosamente su un lato, fino a coricarsi in pendenza.



I due piloti hanno lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in via precauzionale, oltre a una squadra dei Vigili del fuoco e una pattuglia del Commissariato di Jesi. Illesi per fortuna i due piloti. I vigili del fuoco stanno provvedendo al recupero del velivolo, rimasto impantanato nel terreno reso melmoso dalle piogge.