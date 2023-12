“AtlEticamente insieme”: la Fondazione Cardinaletti ha premiato i suoi campioni di sport vero al Pergolesi di Jesi

JESI – Dopo aver toccato buona parte d’Italia, ha riportato a Jesi i suoi eventi e i grandi personaggi che ad essa hanno scelto di legare il proprio nome: la Fondazione Gabriele Cardinaletti ha celebrato nel pomeriggio del Teatro Pergolesi del 19 dicembre l’appuntamento 2023 con “AtlEticamente insieme – Ritorno al futuro”.

Anche quest’anno il percorso di ricerca di personaggi e simboli di una pratica sportiva vissuta in maniera etica e inclusiva del Premio L’Amico AtlEtico ha individuato i suoi campioni e campionesse: si tratta di Elizabeth Egharevba e Gianfranco Paolini. La prima, portiere nella squadra di calcio Under 15 dell’Ancona Respect, era stata bersaglio di insulti razzisti nel corso di una partita da parte del padre di una delle sue coetanee avversarie: Elizabeth ha saputo reagire solo e soltanto rilanciando il valore positivo della formazione e della crescita attraverso lo sport. Paolini, allenatore degli Esordienti dei Portuali Ancona, ancora calcio, di fronte ai troppi falli commessi dai suoi in partita ha ritirato la squadra dal campo, incurante della sconfitta che ne sarebbe derivata ma scegliendo di dare una lezione di fair play. A premiare le due figure sono state la pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali e Manuela Olivieri Mennea, vedova dello scomparso socio onorario Pietro Mennea.

Sul palco, a dare ulteriore lustro all’evento alla serata condotta da Andrea Carloni, insieme al presidente Andra Cardinaletti tanti big del grande sport, soci onorari della Fondazione: Andrea Zorzi, Luca Marchegiani, Giuseppe Cormio e poi in chiusura la comparsa di Roberto Mancini. Presenti inoltre figure come quelle di Alessia Polita, Giuseppe Iachini, Alice Bellagamba. Ad onorare la serata, la partecipazione del presidente della Regione Francesco Acquaroli e dei presidenti di Coni e Comitato Paralimpico Marche Fabio Luna e Luca Savoiardi, inoltre per l’amministrazione comunale jesina il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e gli assessori a sport e cultura Samuele Animali e Luca Brecciaroli. Con la riproposta da parte della Fondazione del progetto di un Parco dello Sport al Cardinaletti, cui ridare slancio.

Intanto nel 2024 la Fondazione riporterà in scena in città – in una sede ancora definire – la riproposizione e l’ampliamento di quella che fu nel 2010 la mostra “Jesi il ‘900”. Allora, a San Nicolò, in migliaia visitarono una esposizione multimediale che rappresentava una cavalcata nella storia contemporanea della città, fra fatti e personaggi. La Fondazione, in collaborazione con le scuole e diverse realtà associative, sta lavorando ad un nuovo evento che, in primavera, racconterà ancora ciò che è stato ma aggiornandolo e proiettandolo verso ciò che sarà e potrebbe essere nel prossimo e meno prossimo futuro, di qui al 2050.