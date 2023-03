Assicuratori e fiducia, l’esperto: «Collaborazione sempre più ampia e rapporti consolidati col cliente»

Nicolas Cantarini, Intermediario di Broker: «Consulenza richiesta non solo per polizze assicurative ma per energia, microcredito e noleggio auto»

JESI – Come cambia la percezione del rapporto tra cliente ed assicurato? Cosa cerca il cliente? Il prezzo è sempre la leva decisiva? La denuncia di false polizze online ha cambiato la soglia di attenzione? Esiste richiesta di maggiori servizi?

Ecco alcune delle domande che abbiamo rivolto a Nicolas Cantarini, Intermediario di Broker che opera per conto del gruppo Mediass nelle Marche e non solo.

«Il rapporto è in grande evoluzione – dice Cantarini – e tanti fattori contribuiscono ad instaurare una collaborazione più ampia che parte dalla consulenza per un’esigenza specifica e si evolve abbracciando ambiti diversi della vita di una persona tipo i servizi assicurativi, i contratti energetici, il microcredito o il noleggio di veicoli».

Nicolas Cantarini

Inoltre, il fenomeno tristemente noto e frequente delle truffe telefoniche e on line sta portando molti a tornare al rapporto personale col proprio consulente assicurativo, per vedersi garantito che il rischio che vuole proteggere o l’esigenza che matura trovi le risposte necessarie?

«Sicuramente è così. L’ importante leva del risparmio si sta abbinando sempre più al servizio qualificato ed in presenza – insiste Cantarini – avere un consulente qualificato in presenza che ti guida nel mondo dei servizi tradizionali ed internet rassicura e porta la qualità ad estendere le richieste di consulenza in altri ambiti»

Mediass è stata una delle prime a muoversi in questo senso.

«I nostri clienti ci chiedono vicinanza e sostegno proprio per il rapporto di fiducia ormai consolidato anche in ambiti che esulano dai servizi tradizionalmente proposti da un assicuratore – aggiunge l’intermediario di broker jesino – l’ombrello del nostro gruppo garantisce certezze ed è per questo che il nostro cliente si trova bene a interagire con il nostro Collega specializzato per fornirgli l’assistenza di cui necessita, garantito dall’appartenenza ad un’azienda multicanale nella quale pool di specialisti lavorano quotidianamente garantendo il meglio del mercato».

Il futuro è quindi già presente.

«Credo proprio di sì – conclude Nicolas Cantarini – perché l’assicuratore ormai è considerabile alla stregua del medico di famiglia che conosco, che mi conosce e che sa consigliarmi».