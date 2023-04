Asse Fabriano-Jesi per la gestione associata di servizi a favore delle rispettive comunità

FABRIANO – Asse Fabriano-Jesi per una gestione associata di servizi a favore delle rispettive comunità. È quanto hanno condiviso i rispettivi sindaci, Daniela Ghergo e Lorenzo Fiordelmondo, nell’incontro avuto ieri mattina 17 aprile nella città della carta. L’occasione è stata la firma dell’atto pubblico di acquisizione della quota di partecipazione nel capitale sociale di JesiServizi da parte del Comune di Fabriano. Con tale atto, già deliberato dai rispettivi Consigli comunali, Fabriano è entrata formalmente nella compagine della società pubblica (a cui aderiscono, oltre Jesi, altri tre Comuni e un’Unione di ulteriori tre Comuni), dando così il via ufficialmente ad un inizio di gestione associata di servizi.

Il momento della firma

Le dichiarazioni

«Si tratta – ha sottolineato il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo – di una sinergia territoriale che assume dato formale e sostanziale dando riscontro alle indicazioni del programma di mandato. Questo patto rappresenta l’avvio di un percorso che potrà dare corpo ad uno sviluppo ancora più consistente tra i due Comuni. Allo stesso tempo apriremo con i Comuni della Vallesina un confronto utile a verificare la possibilità di una collaborazione territoriale finalizzata a scelte condivise nei servizi ai cittadini». Gli ha fatto eco, il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo. «Abbiamo siglato un accordo che consentirà alle nostre comunità di poter ottimizzare i servizi. Si tratta di un passo importante per un intero territorio che consente di affrontare in sinergia le sfide e i traguardi che ci aspettano, perché solo unendo le forze con i territori limitrofi potremo avere la solidità necessaria per far crescere le nostre comunità. Fabriano, capofila dell’area montana, e Jesi, capoluogo della Vallesina, hanno avviato un percorso di collaborazione che rafforzerà entrambi», ha concluso il Primo cittadino fabrianese.