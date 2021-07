Jesi, al via le asfaltature nel quartiere Prato e in viale della Vittoria

JESI – Luglio di asfaltature in città. Da domani, e per tutto il mese di luglio, operai a lavoro a ridosso del centro storico, fra via del Prato, via Gallodoro, via Zannoni, viale della Vittoria, via Puccini, via Ancona, viale del Lavoro e via Roma. Un investimento da 800 mila euro che permetterà di rimuovere buche ed avvallamenti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria interesseranno l’intera carreggiata stradale o porzioni della stessa, in relazione all’effettivo stato di ammaloramento riscontrato. Relativamente a via Gallodoro e via del Prato, lungo l’Asse Sud, si procederà alla completa asfaltatura di entrambe le carreggiate, ridisegnando anche la doppia pista ciclabile che attualmente collega la rotatoria in prossimità del centro commerciale della Coop fino a largo Grammercato. Verde, ovviamente, il colore, con in aggiunta i cosiddetti “occhi di gatto” per delimitare il tracciato a disposizione delle biciclette dalla sede stradale.

«Grazie alle temperature ideali – spiegano dal Comune -, sta procedendo il piano di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. Il tutto mentre gli uffici sono al lavoro per individuare nuovi interventi da finanziare con un ulteriore milione di euro inserito nel bilancio di quest’anno».