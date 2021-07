Jesi, asfaltature al via lungo l’Asse sud: rallentamenti alla circolazione

JESI – Asfaltature partite lungo l’Asse sud. Un po’ di polvere, resa ancor più fastidiosa dall’afa, e qualche rallentamento al traffico, prevedibile considerata la mole di veicoli che transita nella direttrice via Valche-via XXIV Maggio. Operai subito all’opera per sistemare uno dei manti più disastrati della città, che aveva tanto bisogno di una riqualificazione. Già nelle prime ore della mattina, complice il restringimento della carreggiata e i mezzi del cantiere in movimento, si è formata qualche coda, soprattutto nell’area di via del Prato.

Asfaltature lungo l’Asse Sud a Jesi

Per tutto il mese di luglio, periodo da sempre ottimale per questa tipologia di interventi, gli operai saranno a lavoro a ridosso del centro storico, fra via Gallodoro, via Zannoni, viale della Vittoria, via Puccini, via Ancona, viale del Lavoro e via Roma. Un investimento da 800 mila euro che permetterà di rimuovere buche ed avvallamenti, piaga che affligge purtroppo buona parte delle città italiane a causa dell’aumento abnorme di traffico e della contestuale diminuzione di risorse pubbliche.

Gli interventi di manutenzione straordinaria interesseranno l’intera carreggiata stradale o porzioni della stessa, in relazione all’effettivo stato di ammaloramento riscontrato. Relativamente a via Gallodoro e via del Prato, lungo l’Asse Sud, si procederà alla completa asfaltatura di entrambe le carreggiate, ridisegnando anche la doppia pista ciclabile che attualmente collega la rotatoria in prossimità del centro commerciale della Coop fino a largo Grammercato. Verde, ovviamente, il colore, con in aggiunta i cosiddetti “occhi di gatto” per delimitare il tracciato a disposizione delle biciclette dalla sede stradale.

Dieci milioni di euro. I tecnici del Comune hanno censito le criticità viarie e quantificato orientativamente il costo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di tutte le strade e i marciapiedi che necessitano di resyling. Una cifra enorme, difficile da reperire attraverso le alienazioni, già piuttosto complesse, e gli oneri di urbanizzazione. Si procederà per priorità, quindi.