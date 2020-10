Jesi, ad asfaltare le strade ci pensa la società elettrica

JESI – Dovrebbe essere E-Distribuzione a sistemare una porzione di viale Verdi e di via Tabano. È quanto concordato con il Comune nell’ambito dei lavori di ripristino degli asfalti successivamente al rinnovo dei sottoservizi elettrici.

L’amministrazione intende proporre alla società elettrica «di ripristinare il tappetino relativo allo scavo autorizzato lungo viale della Vittoria per una larghezza di 2 metri, piuttosto che per metà della carreggiata, considerata la posizione dello scavo e il discreto stato di conservazione del manto stradale, compensando la minore superficie di ripristino in tale via con il rifacimento della pavimentazione, previa fresatura, in parte di via Tabano e in parte di Viale Verdi, che per quanto sopra necessitano di interventi di manutenzione».

A detta dei tecnici, infatti, «lo scavo autorizzato lungo viale della Vittoria è posizionato in adiacenza alla cunetta laterale e il manto stradale presenta un discreto stato di conservazione pertanto il ripristino per una porzione di 2 metri in corrispondenza dello scavo consentirebbe di eliminare l’irregolarità e la discontinuità introdotte dallo scavo». Si prende inoltre atto, nel proporre la compensazione, che «il manto stradale in alcune porzioni delle suddette vie presenta un cattivo stato di conservazione per cui è opportuno procedere al rifacimento dello stesso prima della realizzazione della segnaletica per la realizzazione della pista ciclabile».